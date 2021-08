Probleme bei Juventus : „Kein Ronaldo, keine Tore, viel Chaos“

Aktualisiert am

Heimpleite für Juventus Turin ohne „Fixstern“ Cristiano Ronaldo: Im Spiel eins nach CR7 hat Italiens Fußball-Rekordchampion Juventus Turin schwer gepatzt und zu Hause 0:1 (0:1) gegen den FC Empoli verloren. Leonardo Mancuso (21.) erzielte das entscheidende Tor für den Provinzklub. „Bei Juve hat die Ära CR0 begonnen. Kein Ronaldo, keine Tore. Kaum Torgelegenheiten und viel Chaos: Die Alte Dame konnte ohne Ronaldo nicht glänzen“, kommentierte die Gazzetta dello Sport.

„Schluss mit lustig“, titelte Tuttosport und benutzte ein Wortspiel mit dem Namen des Juve-Coachs Allegri (italienisch für lustig). „Nach dem Tor der Gegner zerbröselt Juve taktisch: Allegri muss für den Aufbau der Mannschaft ohne den Fixstern Ronaldo hart arbeiten“, analysierte die Gazette.

„Kein Ronaldo viele Probleme: Allegri wandelt auf den Spuren seines erfolglosen Vorgängers Andrea Pirlo. Seine Mannschaft flößt den Rivalen keine Angst mehr ein“, so der Corriere della Sera. „Die Ära nach Ronaldo beginnt mit einer Pleite“, schrieb der Corriere dello Sport.

„Wir werden das überstehen“

Allegri, der nach einer zweijährigen Pause wieder das Ruder der Mannschaft übernommen hat, mit der er fünf Meisterschaftstiteln in Serie erobert hatte, reagierte gelassen auf die Kritik. „Von diesem Moment an können wir nicht mehr an Ronaldo denken. Ich habe eine Gruppe von Jungs mit großen technischen Fähigkeiten, wir werden das überstehen“, sinnierte Allegri, der jetzt noch auf Verstärkungen durch Transfers hofft.

Juve soll sich mit dem FC Everton über die Rückkehr seines früheren Stürmers Moise Kean (21) einig sein. Vor zwei Jahren hatte der Angreifer Turin verlassen. Allegri wünscht sich auch ein Comeback des im vergangenen Jahr zu FC Barcelona gewechselten Mittelfeldspieler Miralem Pjanic. Kontakte wurden zu Barca wurden laut Medienberichten bereits aufgenommen.

Nationalspieler Robin Gosens ist derweil mit Atalanta Bergamo am zweiten Spieltag der Serie A über eine Nullnummer gegen den FC Bologna nicht hinausgekommen. Zum Auftakt vor Wochenfrist hatte Atalanta 2:1 beim FC Turin gewonnen.

Einen Hattrick erzielte unterdessen der ehemalige Dortmunder Ciro Immobile beim 6:1 (3:1)-Erfolg von Lazio Rom gegen Spezia Calcio in der ersten Halbzeit. Der Europameister war in der 5., 15. und 45.+2 erfolgreich. Unmittelbar vor seinem dritten Treffer hatte Immobile noch einen Foulelfmeter verschossen (45.+1).