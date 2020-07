Bruch mit Trainer Sarri : Muss Ronaldo bei Juventus gehen?

Ein unzufriedener Cristiano Ronaldo und das Aus in der Champions League vor Augen: Für Juventus-Trainer Sarri wird die Lage immer brenzliger. Ein Nachfolger wird bereits in Stellung gebracht, auch Ronaldo selbst steht im Fokus.

Cristiano Ronaldo war am Wochenende in Ligurien. Das Wetter war toll, das tyrrhenische Meer wellenlos. Die Yacht, auf der sich der Fußballspieler von Juventus Turin am Samstag erholte, lag ruhig in der See. Entspannung im Inland. Ronaldo holte mit seiner Lebensgefährtin ein wenig Luft vor dem Saisonfinale und postete ein Foto auf Instagram mit den auf verschiedene Weise zu verstehenden Worten: „Lass deine Träume immer in besonderer Begleitung wahr werden!“ Der Satz sollte natürlich der Freundin schmeicheln. Doch es bleibt auch die Frage: Bleibt Ronaldo bei Juventus Turin, oder ist mal wieder ein neuer Traum in neuer Begleitung fällig?

Endgültigen Aufschluss über diese Frage wird auch das Spiel zwischen Juventus Turin und Lazio Rom an diesem Montagabend (21.45 Uhr bei DAZN) nicht bringen. Vor Corona galt das Match als entscheidendes Match in der Serie A. Juventus Turin, zuletzt achtmal in Folge italienischer Meister, ist immer noch Tabellenführer, allerdings zeigte die Mannschaft von Maurizio Sarri in den vergangenen Wochen ungeahnte Schwächen. Und der einstige Juve-Verfolger Lazio ist seit der Corona-Pause nicht nur auf den vierten Tabellenplatz abgerutscht, sondern insgesamt nicht wiederzuerkennen.

Zuletzt blieb die Mannschaft von Trainer Simone Inzaghi vier Spiele ohne Sieg. Top-Stürmer Ciro Immobile erzielte in der laufenden Saison zwar bereits 29 Treffer, in den vergangenen drei Spielen blieb er aber ganz ohne Tor. So eine Flaute erlebte der ehemalige Dortmunder seit vergangenem Sommer nicht. Lazio, dessen Eigentümer und Präsident Claudio Lotito sich trotz der Pandemie vehement für den prompten Fortgang der Spielzeit einsetzte, weil er auf den dritten Scudetto der Vereinsgeschichte hoffte, ist völlig von der Rolle. Das Spiel ist nun weniger das entscheidende Match in der Meisterschaft, sondern eher eine Wegscheide für die nahe Zukunft.

Ronaldos Bruch mit Trainer Sarri

Auch bei Juventus läuft es nicht rund. Trainer Sarri wurde vor Saisonbeginn verpflichtet, damit er der „alten Dame“ seinen spektakulären Spielstil beibringe, der Kenner schon beim FC Empoli und dem SSC Neapel entzückte. Doch die Saison begann mit empfindlichen Dämpfern. Im Dezember verlor Juventus den Supercup gegen Lazio Rom, im Februar folgte kurz vor dem Lockdown eine 0:1-Niederlage im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei Olympique Lyon. Die Qualifikation für das Turnier der letzten acht in Lissabon ist ernsthaft in Gefahr.

Nach der Niederlage gegen Lyon kam es zu Spannungen in der Juventus-Kabine. Insbesondere Superstar Cristiano Ronaldo (bislang 29 Treffer) wollte nicht verstehen, warum Sarri ihn von seinen berühmten Vorstößen über die linke Seite abzubringen versuchte. Doch offenbar funktioniert Sarris Spektakel-Fußball auf diese Weise nicht. Das Team gilt seit jenen Diskussionen als gespalten, Ronaldo habe mit Sarri gebrochen, heißt es. Im Juni folgte dann die Niederlage im Pokalfinale gegen den SSC Neapel, wenn auch im Elfmeterschießen. In den entscheidenden Momenten zeigte der Tabellenführer unter Sarri nie die erwartete Leistung.

Dazu kommen nun auch die für Juventus-Anhänger verstörenden Vorstellungen in den letzten drei Partien. Gegen den AC Mailand musste die Juventus-Defensive drei Gegentore in fünf Minuten hinnehmen und unterlag nach 2:0-Führung noch 2:4. Gegen Atalanta Bergamo gelang vor Wochenfrist mit Mühe ein 2:2. Ebenfalls nach einer 2:0-Führung reichte es am vergangenen Mittwoch gegen Sassuolo Calcio gerade mal zu einem 3:3. Neun Gegentore bekam Juventus früher in drei Monaten, diesmal waren es drei Spiele. Fünf Spieltage vor Schluss haben die Turiner noch sechs Punkte Vorsprung vor dem Tabellenzweiten Inter Mailand. Es müsste schon ein Fußballdrama geben, damit der Rekordmeister den neunten Titel nacheinander noch verspielt. Der Kader ist, sieht man einmal vom Mittelfeld ab, bestens besetzt. Die langen Verletzungen von Sami Khedira oder Kapitän Giorgio Chiellini reichten als Begründungen nicht aus.

Juve bringt bereits Pirlo als Nachfolger in Stellung

Sarri steht gegen Lazio Rom besonders im Fokus. „Ich verstehe es nicht“, sagte der Trainer nach dem 3:3 gegen Sassuolo. „In ein und demselben Spiel zeigen wir großen Fußball und geraten in große Schwierigkeiten.“ Der 61-Jährige muss Juventus zum Meister machen und in der Champions League weit kommen, andernfalls könnte sein Turiner Engagement schnell wieder zu Ende gehen. Es ist wohl kein Zufall, dass spanische Medien dieser Tage das Gerücht lancierten, Cristiano Ronaldo könne nach Saisonende zu Newcastle United in die Premier League wechseln. Dort kauft sich gerade das saudische Königshaus mit seinen Öl-Milliarden ein. Unwahrscheinlich ist das, aber der Druck auf den Trainer wächst. Denn ein Trainer lässt sich leicht opfern, nicht aber Ronaldo.

Dass in Turin kurzfristig doch noch die große Liebe entsteht, glauben nicht einmal Optimisten. Stattdessen wird hinter den Kulissen längst für Sarris Scheitern vorgeplant. Externe Lösungen sind in der extrem kurzen Sommerpause schwer zu verwirklichen. Auch deshalb verpflichteten Präsident Andrea Agnelli und das Management dem Vernehmen nach den ehemaligen Weltmeister und früheren Juventus-Star Andrea Pirlo als Trainer der U 23. Der soll zwar erst einmal Erfahrung sammeln, könnte aber jederzeit auch für Sarri einspringen. Es gibt prominente Beispiele für diesen Weg, Pep Guardiola oder Zinédine Zidane etwa. Beide begannen als Trainer der zweiten Mannschaft, Guardiola beim FC Barcelona, Zidane bei Real Madrid. Der Nächste in dieser Reihe könnte Pirlo bei Juventus Turin sein.