Juventus Turin : Ronaldo positiv auf Corona getestet

Aktualisiert am

In Italien belastet die steigende Zahl der Neuinfektionen den Profifußball. Nun hat es mit Cristiano Ronaldo auch den prominentesten Spieler der Serie A erwischt.

Der fünfmalige Weltfußballer Cristiano Ronaldo ist am Dienstag positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Dies gab der portugiesische Verband bekannt. Die Tests wurden im Vorfeld des Nations-League-Spiels gegen Schweden am Mittwoch (20.45 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Nations League und in der ARD) vorgenommen.

Der 35-Jährige von Juventus Turin zeige keine Krankheitssymptome und ihm gehe es gut, teilte der portugiesische Verband am Dienstag auf seiner Internetseite mit.

Der Torjäger von Juventus Turin kann damit gegen die Skandinavier nicht mitwirken. Am vergangenen Sonntag stand Ronaldo noch in der Anfangsformation des Europameisters beim torlosen Remis gegen WM-Champion Frankreich im Stade de France von St. Denis.