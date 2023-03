Er sei in allem durchschnittlich gewesen, sagte sein Nationaltrainer. Doch insgesamt unwiderstehlich: Just Fontaine erzielte bei nur einer WM 13 Tore. Nun ist er im Alter von 89 Jahren gestorben.

Sie nannten ihn Justo. Jetzt ist er gestorben. Die französische Fußball-Ikone Just Fontaine ist tot. Er wurde 89 Jahre alt – doch seine Geschichte ist unsterblich. Just Fontaine wurde zur Legende, indem er 13 Tore bei der Weltmeisterschaft 1958 erzielte. Bei der einzigen WM, an der er überhaupt teilnahm. 1958 in Schweden führte Fontaine die französische Nationalelf auf den dritten WM-Platz – unter anderem mit vier Toren beim 6:3 im kleinen Finale gegen Deutschland.

Geboren wurde Just Fontaine 1933 in Marrakesch, das damals zum französischen Protektorat in Marokko gehörte. Mit dem Fußball begann der 1,74 Meter große Stürmer bei US Marocaine Casablanca, ehe er nach Frankreich wechselte und für OGC Nizza und Stade Reims stürmte. Fontaine wurde viermal französischer Meister und zweimal Torschützenkönig der höchsten Spielklasse.

Seine erfolgreichste Zeit hatte er bei der WM in Schweden. Dabei wurde er erst nachnominiert und rutschte durch den verletzungsbedingten Ausfall eines Teamkollegen in die Mannschaft. Es sollte sich lohnen: Bereits im ersten WM-Spiel gegen Paraguay traf Fontaine beim 7:3 dreimal. Gegen Jugoslawien musste die „Equipe Tricolore“ zwar härter kämpfen, setzte sich aber 3:2 durch, Fontaine erzielte zwei Tore. Auch im abschließenden Gruppenspiel gegen Schottland war er zur Stelle, erzielte einen Treffer beim 2:1-Sieg.

Im Viertelfinale gegen Nordirland (4:0) traf er wieder doppelt – und erst Brasilien mit dem noch famoseren Pelé im Halbfinale war stärker. Der damals 18-jährige Edson Arantes do Nascimento strahlte noch heller als der 24-jährige Fontaine: das Duell der Torjäger gewann der Brasilianer 3:1, das Spiel der spätere Weltmeister 5:2. Dennoch blieben die 13 Tore in sechs Spielen von Just Fontaine eine Marke für die Ewigkeit. Nur die beiden deutschen Stürmer Miroslav Klose (16) und Gerd Müller (14) sowie der Brasilianer Ronaldo (15) erzielten mehr WM-Tore, traten dafür aber deutlich häufiger an.

Was Just Fontaine als Spieler auszeichnete, beschrieb sein damaliger Nationaltrainer Albert Batteux einmal so: „Fontaine ist der Prototyp des Durchschnittsspielers. Er ist durchschnittlich in allem.“ Es habe bessere Dribbler und schnellere Stürmer gegeben, aber keinen, der von allen Eigenschaften genau das richtige Maß in sich vereinte. Zudem war er in der Lage, seine Tore mit rechts und links zu erzielen.

Der Ruhm ist ihm geblieben. Aber seine internationale Karriere war viel zu kurz. Im Grunde tanzte er nur diesen einen Sommer durch die gegnerischen Abwehrreihen. Schon 1959 verletzte er sich bei einem Meisterschaftsspiel von Stade Reims in Sochaux schwer, zog sich einen doppelten Schienbeinbruch zu. 1961 erlitt er abermals einen Schienbeinbruch. Eine Knieoperation und Achillessehnenschmerzen kamen hinzu. Seine vielversprechende Karriere neigte sich unvollendet dem Ende entgegen. Für die WM 1962 konnte sich Frankreich nicht qualifizieren, kurz danach bestritt Fontaine sein letztes Länderspiel. Nach nur 21 Partien, bei denen er 30 Tore erzielte, trat er aus dem Nationalteam zurück.

Nach seiner Glanzzeit in Schweden 1958 hatte er lukrative Angebote aus Barcelona und Valencia ausgeschlagen, spielte lieber weiter für Stade Reims. Ende 1961 wurde er zum ersten Präsidenten der französischen Spielergewerkschaft gewählt. Geschäftstüchtig war der streitbare Gerechtigkeitsfanatiker aber auch: in Toulouse eröffnete er nach seiner aktiven Karriere ein Sportgeschäft: „Justo-Sports“.

Als Trainer hatte Fontaine weniger Fortune. Als französischer Nationalcoach hielt er sich nur zwei Spiele, die beide verloren gingen. Immerhin stieg er mit dem damals mittelmäßigen Hauptstadt-Klub Paris St. Germain 1974 in die erste Liga auf. „Ein Denkmal des französischen Fußballs ist von uns gegangen", schrieb nun der heutige Star-Klub bei Twitter: „Es ist ein trauriger Tag für alle Anhänger von Paris.“

Wie seine Familie der Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch bestätigte, starb „Justo“ an diesem Mittwoch in Toulouse im Alter von 89 Jahren.