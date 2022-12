Herz-Operation bei Heynckes : „Das war die schlimmste Zeit meines Lebens“

Aktualisiert am

Zuletzt trat Jupp Heynckes kaum in der Öffentlichkeit auf. Der Münchner Triple-Trainer musste sich einer schweren Operation unterziehen. Nun ist der Weltmeister von 1974 auf dem Weg der Besserung.

Der einstige Münchner Triple-Trainer Jupp Heynckes hat eine schwere Herz-Operation überstanden. Dem 77-Jährigen wurden bereits Mitte November bei einem dringend erforderlichen Eingriff mehrere Bypässe gelegt. „Das war die schlimmste Zeit meines Lebens. Ich konnte nicht schlafen, die Zeit vergeht nicht, es war ein Martyrium“, sagte Heynckes, der rund zwei Wochen auf der Wach- und Intensivstation der Uniklinik in Düsseldorf lag, dem „Kicker“.

Der Weltmeister von 1974 war zuletzt kaum noch in der Öffentlichkeit aufgetreten. „Mit einem solch schwerwiegenden Eingriff rechnet man dann doch nicht“, sagte er. Inzwischen befindet er sich laut „Kicker“ auf dem Weg der Besserung. In diesen Tagen steht die Reha an, leichtes Spazierengehen sei schon möglich.

Als Spieler wurde Heynckes mit Borussia Mönchengladbach viermal deutscher Meister (1971, 1975 bis 1977) und gewann den UEFA-Cup (1975). Als Trainer führte er Real Madrid zum Champions-League-Triumph (1998) und bejubelte 2013 mit dem FC Bayern das Triple aus Champions League, Meisterschaft und DFB-Pokal.