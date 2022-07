Fußball-Transferticker : Kritik an Nagelsmann nach Aussage über Kane

Der VfB Stuttgart verleiht seine Offensivtalente Mohamed Sankoh und Roberto Massimo. Der 18-jährige Niederländer Sankoh wechselt für ein Jahr in seine Heimat zu Vitesse Arnheim, der 21-jährige Massimo für die gleiche Zeit zu Académico Viseu in Portugal. Sankoh hatte am ersten Spieltag der vergangenen Saison eine schwere Knieverletzung erlitten und daraufhin die komplette weitere Spielzeit verpasst. Massimo kam in der Vorsaison auf 19 Bundesliga-Einsätze.





„Es war beeindruckend zu sehen, mit welcher Energie und mit welcher Disziplin Mo nach der Verletzung an seinem Comeback gearbeitet hat. Er bringt alle Voraussetzungen mit, um auf Sicht ein wichtiger Bestandteil unseres Profikaders zu sein“, sagte Sportdirektor Sven Mislintat über Stürmer Sankoh. „Für den Moment sind wir davon überzeugt, dass ein Transfer auf Leihbasis, verbunden mit viel Spielzeit in einem ambitionierten Klub in einer anspruchsvollen Liga, die beste Entscheidung für seine weitere Entwicklung ist.“ Auch für Massimo sei es „in der aktuellen Phase seiner Entwicklung besonders wichtig, regelmäßig zum Einsatz zu kommen“, so Mislintat. (dpa)