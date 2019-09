Julian Brandt im Interview : „Ich zweifle niemals an dieser Mannschaft“

Sie sind gegen die Niederlande in der 84. Minute beim Stand von 2:3 als dritter Spieler eingewechselt worden – wie haben Sie das Spiel bis dahin von der Bank erlebt?

Michael Horeni Korrespondent für Sport in Berlin. F.A.Z.

Unterschiedlich. In der ersten Halbzeit fand ich das Spiel relativ ausgeglichen, offen. Wir haben zwei Dinge ganz gut gemacht. Wir haben vorne unsere Chancen gesucht. Schade, dass Marco (Reus, d. Red.) kurz vor der Pause nicht das 2:0 gemacht hat. Dann wären wir in einer guten Situation gewesen. Außerdem haben wir es geschafft, die Holländer von unserem Tor wegzuhalten, richtige Chancen hatten sie in der ersten Halbzeit nicht. In der zweiten Halbzeit haben wir das nicht mehr geschafft, wir haben uns hinten reindrängen lassen. Wir standen relativ tief und haben den Holländern zu viel Ballbesitz gewährt.