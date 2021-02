Liverpool-Trainer Klopp : „Da kannst du dir nicht einen zurechtstolpern“

Aktualisiert am

Jürgen Klopp ist sicherlich nicht auf den Mund gefallen. Der Trainer des FC Liverpool hat häufig etwas zu sagen. Die Ansprachen kurz vor den Spielen seiner Mannschaft in der Kabine überlässt er aber doch lieber anderen.

Teammanager Jürgen Klopp verzichtet beim englischen Fußball-Meister FC Liverpool anders als zu seiner Trainer-Zeit bei Bundesligaverein Borussia Dortmund unmittelbar vor dem Anpfiff auf eine Kabinenansprache. Der Erfolgscoach verriet in einem Interview mit den Onlineportalen Spox und Goal, die finale Einstimmung seinen Spielern zu überlassen.

„In der Kabine ergreifen die Spieler das Wort. Meine Ansprache bezüglich Aufstellung, Taktik, Herangehensweise und unter Umständen auch Motivation halte ich – wie beim BVB auch schon – im Mannschaftshotel. In Dortmund wurde ich später in der Kabine selbst auch noch einmal richtig aktiv, das ist in England anders“, beschrieb Klopp seine gegenüber früheren Jahren veränderte Methode. Bei den Reds seien „genügend Spieler“ dabei, „die das übernehmen können. James Milner beispielsweise fasst meine Sitzung immer sehr gekonnt zusammen, oftmals schreiend mit allen notwendigen Worten, um den Jungs Feuer unterm Hintern zu machen“.

Als Grund für seine untypische Zurückhaltung gerade in der wichtigen Phase wenige Augenblicke vor Spielen nannte der 53-Jährige trotz über fünf Jahren auf der Insel weiterhin vorhandene Sprachbarrieren: „Mein Englisch ist zwar deutlich besser geworden über die Jahre, aber dieser Trash Talk vor dem Spiel muss dann sitzen. Da kannst du dir nicht einen zurechtstolpern, deshalb mache ich das nicht.“

Dass es zwischen Klopp und Miler stimmt, zeigte sich erst im vergangenen Spiel. Es war die Szene, die Liverpools 3:1-Sieg bei West Ham United am Sonntag einleitete: Der erst wenigen Sekunden zuvor eingewechselte Curtis Jones spielte im Strafraum zu Mohamed Salah, der den Ball zum 1:0 versenkte. Während Salah mit seinen Teamkollegen auf dem Platz das Tor bejubelte, lief Milner, der schon auf dem Weg in die Kabine war, zu Klopp und fiel dem Fußball-Lehrer lachend in die Arme. Auch die Betreuer amüsierten sich nach dem Tor.

Dabei hatte Milner bei seiner Auswechslung kurz vorher noch irritiert gewirkt, als er an der Seitenlinie mit fragendem Gesichtsausdruck mit Klopp sprach. Nach dem Spiel klärte der Trainer die Situation auf. „Er hat zu mir gesagt: Wenn direkt nach seiner Auswechslung ein Treffer fällt, dann versteht er meine Entscheidung“, scherzte der sichtbar zufriedene Klopp nach dem Abpfiff beim Sender Sky Sports.

Ein weiterer Treffer von Salah und ein Tor von Georginio Wijnaldum machten alles klar für den englischen Fußballmeister, der sich in der Tabelle auf den dritten Platz verbesserte und seine kurze Krise wohl endgültig beendet hat. „Diese Jungs sind wirklich eine tolle Gruppe“, schwärmte der 53-jährige Klopp. „Die sind nicht glücklich, wenn sie nicht erfolgreich sind, wenn sie nicht gewinnen, aber sie haben immer die richtige Einstellung.“ An diesem Mittwoch (21.15 Uhr bei Sky) können sie das im Spiel gegen Brighton & Hove Albion wieder beweisen.