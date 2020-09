Eurogoals: FAZ.NET mit DAZN : Klopp völlig verwundert – Schlägerei bei Tuchel

Gleich mehrere Jahrzehnte hat es für den FC Liverpool gedauert, ehe der Fußballklub von der Mersey nach 1990 wieder englischer Meister wurde. Lange ist die Siegesfeier noch nicht her, manch einer in der Arbeitermetropole dürfte sich noch immer nicht vollständig von der großen Jubelnacht erholt haben. Doch der Blick geht bereits nach vorne. Noch einmal 30 Jahre warten auf den nächsten Titel in der Premier League will beim Team von Trainer Jürgen Klopp nämlich keiner, und da passte es doch bestens, dass die Liga nach kurzer Pause nun endlich wieder ihren Betrieb aufnahm. Liverpool ging und geht natürlich als Favorit in die neue Runde, auch wenn etwa Konkurrent FC Chelsea mehr als 200 Millionen Euro für Transfers ausgegeben, unter anderem kamen die deutschen Stars Kai Havertz von Bayer Leverkusen und Timo Werner von RB Leipzig, und damit kräftig aufgerüstet hat.

Am ersten Spieltag gleich gegen einen Aufsteiger ran zu müssen, dürfte sich deshalb zunächst ganz verlockend angehört haben für die „Reds“. Drei einfache Punkte, ziemlich sichere Sache, ein Auftakt wie gemalt. Doch dann kam dieser Gegner um die Ecke, Leeds United, ausgerechnet. Mit Trainer Marcelo Bielsa, von vielen nur „der Verrückte“ genannt. Und der hatte sich einen Plan überlegt. Eigentlich den selben Plan wie immer, wenn er eine Mannschaft auf das Feld schickt. Doch damit schaffte er etwas, das in der vergangenen Meistersaison des FC Liverpool nicht viele geschafft haben: Klopps Elf zu Fehlern zu zwingen, zu teilweise haarsträubenden Fehlern, zu ganz entscheidenden Fehlern. Drei Tore schoss Leeds gegen den englischen Champion, und es wäre eine perfekte Geschichte für den Liganeuling, wäre da nicht die herausragende Offensive der „Reds“ um Angreifer Mohamed Salah. Die nämlich schoss einfach ein Tor mehr als ihr Gegner und schon war alles wieder gut.

Zumindest fast alles. Liverpool-Trainer Klopp gab später zu, was für viele offensichtlich war: Defensiv müsse sich seine Mannschaft auf jeden Fall noch verbessern. „Wir haben nicht auf höchstem Niveau verteidigt und, sagen wir, interessante Fehler gemacht.“ Die, also etwa den großen Fauxpas von Weltklasse-Verteidiger Virgil van Dijk beim zwischenzeitlichen 2:2 oder die Abstimmungsprobleme beim 3:3, „müssen wir uns nochmal anschauen“, äußerte der darüber sichtlich verwunderte Klopp. In Richtung seines Gegners und Trainerkollegen Bielsa gab es dann noch ein abschließendes Lob: „Ich wusste, dass es ein intensives Spiel wird. Leeds ist ein Top-Team, ich habe großen Respekt vor ihnen. Wirklich. Respekt.“

Interessante Neuigkeiten gab es derweil auch von Liverpools Liga-Rivale Manchester United. Dort nämlich soll Profi Harry Maguire, immerhin englischer Nationalspieler, weiterhin Mannschaftskapitän bleiben. Trotz seiner kürzlichen Verurteilung durch ein griechisches Gericht. Maguire war im Sommerurlaub auf der Insel Mykonos in eine tätliche Auseinandersetzung verwickelt. Der 27-Jährige wurde anschließend für schuldig befunden, einen Polizisten angegriffen und versucht zu haben, Beamte zu bestechen. Maguire wurde dafür zu einer Bewährungsstrafe von 21 Monaten und zehn Tagen verurteilt.

„Er war immer ein positiver Mensch mit den richtigen Werten“, sagte Manchesters Trainer Ole Gunnar Solskjaer jetzt. Der 27-jährige Innenverteidiger habe einen „schwierigen“ Sommer gehabt, sei damit aber sehr gut umgegangen. Deshalb gebe es keinen Grund, ihm das Kapitänsamt zu entziehen. In der vergangenen Woche hatte bereits der englische Nationaltrainer Gareth Southgate bekräftigt, dass er Maguire schon bald wieder für den Kader nominieren wolle, nachdem er zuvor zwischenzeitlich aus Southgates Kader geflogen war.