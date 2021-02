Eurogoals: FAZ.NET mit DAZN : Hilfe für Klopp – Scherz von Tuchel

Schon bevor das Ausmaß der Corona-Pandemie für alle sichtbar war, wurde auch Jürgen Klopp nach seiner Sicht gefragt. Das war Anfang März des vergangenen Jahres. Klopp reagierte ungehalten und fragte sich, warum bei dem Thema „die Meinung eines Fußballtrainers wichtig“ sei. „Es sollten nicht Leute wie ich, die keine Ahnung haben, sprechen, sondern Leute, die etwas davon verstehen.“ Dieser Tage ist Corona mehr denn je ein Thema. Auf der ganzen Welt, in England, in Liverpool, bei Klopp. Denn das Virus macht auch vor dem Fußball selbstredend keinen Halt und beeinflusst alles.

Tobias Rabe Verantwortlicher Redakteur für Sport Online. F.A.Z.

Da sich in Großbritannien die mutierte Variante von Covid-19 stark verbreitet, gilt seit Samstag ein Einreiseverbot in Deutschland für Personen von dort. Die Maßnahme gilt vorerst bis 17. Februar. Am Tag zuvor allerdings soll Jürgen Klopps FC Liverpool im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei RB Leipzig antreten. Und nun? Der Bundesligaklub ist nach eigenen Angaben im Austausch mit den Behörden, um zu erörtern, ob es in diesem Fall eine Ausnahme geben kann, weil es sich um eine berufliche Reise handelt und der abgeschirmte Tross aus England intensiv getestet wird.

In der englischen Premier League ging die Reise des FC Liverpool am Sonntag aber erstmal nur nach London zum Spiel bei West Ham United. Nach den sportlich schweren Wochen und dem Verlust von Platz eins gab es unter der Woche ein 3:1 bei den Tottenham Hotspur. Der Aufwärtstrend setzte sich fort. Beim 3:1 erzielte Mohamed Salah zwei Tore, auch Georginio Wijnaldum traf. Liverpool kletterte auf Platz drei. Dazu ist Hilfe für Klopps arg dezimierte Abwehrreihe in Sicht. Am letzten Tag der Transferzeit könnte Ben Davies von Zweitligaverein Preston North End verpflichtet werden.

Spitzenreiter, mit vier Vorsprung auf Liverpool und einem Spiel weniger, ist Manchester City. Gegen Schlusslicht Sheffield United zeigte die Elf von Pep Guardiola alles andere als eine Gala, gewann die Partie aber mit 1:0. Gabriel Jesus schoss schon früh den letztlich entscheidenden Treffer für ManCity.

Rekordmeister Manchester United, zuletzt noch Spitzenreiter, kam beim FC Arsenal nur zu einem 0:0. Immerhin war es mit Blick auf das peinliche 1:2 zuhause gegen Schlusslicht Sheffield eine Besserung. Auch für Arsenal war das torlose Remis zu wenig. Die Gunners stecken im Mittelfeld der Tabelle fest.

Im zweiten Spiel gelang Thomas Tuchel mit dem FC Chelsea der erste Sieg beim 2:0 gegen den FC Burnley. Die Abwehrspieler César Azpilicueta und Marcos Alonso trafen. Der neue Trainer scherzte: „Das sollte ein Zeichen für die Jungs im Angriff sein, wenn wir Verteidiger brauchen, um zu treffen.“

In der spanischen La Liga marschiert Atlético Madrid vornweg. Das Team von Diego Simeone gewann mit neuer Offensivstärke 4:2 beim FC Cádiz. Luis Suárez erzielte zwei Tore, auch Saúl Ñíguez und Koke waren erfolgreich. Atlético hat nun schon zehn Punkte mehr und ein Spiel weniger als die Verfolger.

Real Madrid stolperte bei der Verfolgung des Stadtrivalen Atlético ganz böse. Im Heimspiel gegen UD Levante gab es ein 1:2. Verteidiger Eder Militao sah in der sechsten Minute die Rote Karte. Das Tor von Marco Asensio reichte daher nicht. Trainer Zinedine Zidane fehlte wegen einer Corona-Infektion.