FC Liverpool vor Topspiel : Klopps neue Wunderwaffe Diogo Jota

Diogo Jota hat sich im Eiltempo an den strapaziösen Angriffsfußball des FC Liverpool gewöhnt. So setzt der Portugiese selbst die Stars im Team unter Druck. Jürgen Klopp gibt er im Spitzenspiel eine neue taktische Option.

Als Diogo Jota im September von den Wolverhampton Wanderers zum FC Liverpool gewechselt ist, hielten das viele für einen mutigen Schritt, manche für nicht besonders clever. Denn mit Sadio Mané, Roberto Firmino und Mohamed Salah spielt beim englischen Meister die wahrscheinlich beste Angriffsreihe Europas seit Jahren zusammen, dank ihrer Tore hat Liverpool 2019 die Champions League und dieses Jahr die Premier League gewonnen. Jota dagegen, ein 23 Jahre alter Stürmer aus Portugal, spielte noch vor drei Jahren mit den „Wolves“ in Englands zweiter Liga.

Dort half er mit 17 Toren zwar kräftig beim Aufstieg, war danach aber weit weniger auffällig, gehörte mit Blick auf die Anzahl seiner Tore und Vorlagen in der ersten Liga eher zum soliden Mittelmaß. Liverpool aber sah mehr in dem Nationalspieler, der Jürgen Klopps Ko-Trainer Pepijn Lijnders schon als Jugendlicher in Portugal aufgefallen war. Also haben sie ihn für eine Ablösesumme gekauft, die sich mit Bonuszahlungen auf bis zu 45 Millionen Pfund belaufen kann – fast 50 Millionen Euro. Das ist selbst für Premier-League-Verhältnisse kein Schnäppchen.