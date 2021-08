Perfekter Auftakt in der Liga : Klopp und Liverpool siegen auch gegen Burnley

Der FC Liverpool hat sich auch am zweiten Spieltag der englischen Premier League in exzellenter Form präsentiert. Eine Woche nach dem souveränen 3:0-Sieg in Norwich besiegten die Reds am Samstag zuhause den FC Burnley 2:0 (1:0). Diogo Jota (18. Minute) und Sadio Mané (69.) trafen im ausverkauften Stadion Anfield zum laut bejubelten Heimsieg für die Mannschaft von Fußball-Lehrer Jürgen Klopp. Für Liverpool war es das erste Liga-Heimspiel vor Zuschauern seit rund anderthalb Jahren und der neunte Sieg in Serie im ersten Heimspiel der Saison.

„Jeder hat auf dieses Fußballfest gewartet und keiner hat seinen Platz unter dem Eindruck einer Enttäuschung verlassen“, sagte Klopp angesichts des erstmals seit März 2020 komplett gefüllten Kultstadions, „unsere Träume haben sich erfüllt.“

Die Gäste aus Burnley traten in Anfield aggressiv und körperlich auf, hatten dem überlegenen Fußballmeister von 2020, der in der zweiten Hälfte das Tempo erhöhte, offensiv aber wenig entgegenzusetzen. Liverpools Heimsieg hätte auch höher ausfallen können. Ein Treffer von Mohamed Salah nach 26. Minuten wurde vom Videoschiedsrichter wegen einer hauchdünnen Abseitsposition nicht gegeben.

Burnley erzielte zwar zwischendurch den Ausgleich, doch Stürmer Ashley Barnes stand dabei klar im Abseits. Sehenswert war dann vor allem der zweite Treffer von Liverpool, als der nach einem Kreuzbandriss zurückgekehrte Abwehrchef Virgil van Dijk einen starken Flugball auf die Außen spielte und im weiteren Verlauf der Szene mit nur wenigen Kontakten Mané im Zentrum gefunden wurde, der souverän abschloss.

Nach dem Fehlstart bei Tottenham Hotspur (0:1) holte Titelverteidiger Manchester City am zweiten Spieltag den ersten Dreier. Gegen Norwich mit dem deutschen Teammanager Daniel Farke setzte sich die Mannschaft von Coach Pep Guardiola mit 5:0 (2:0) durch. Der Niederländer Tim Krul (7., Eigentor), 118-Millionen-Mann Jack Grealish (22.), Aymeric Laporte (64.), Raheem Sterling (71.) und Riyad Mahrez (84.) erzielten die Tore für die Citizens. Nationalspieler Ilkay Gündogan stand in der Start-Elf von Guardiola, wurde in der 69. Minute ausgewechselt. Bei Norwich bot Farke Lukas Rupp in der Anfangsformation auf.