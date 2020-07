Eurogoals: FAZ.NET mit DAZN : Klopp als Rekordjäger – Ärger bei Zidane

Der FC Liverpool ist ein begehrtes Objekt für Statistiker. Seit der Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp so eine überragende Saison spielt, graben die Zahlenjongleure immer wieder neue Bestmarken aus, die die „Reds“ aufgestellt haben oder noch brechen können. Und Klopp wird immer wieder mit den Rekorden konfrontiert. Wirklich viel Spaß hat der Trainer, obwohl die Statistiken ja die überragende Spielzeit des LFC spiegeln, aber nicht daran. „Wir konzentrieren uns nur auf unser Spiel an sich“, sagt Klopp. „Wir sind nicht so weit gekommen, weil wir permanent denken, welche Rekorde wir brechen.“

Tobias Rabe Verantwortlicher Redakteur für Sport Online. F.A.Z.

Wenn aber die Saison zu Ende sei, sagte Klopp noch, dann werde er mal darüber nachdenken, welche Bestmarken seine Mannschaft und er so aufgestellt haben. Und er wird dabei einiges zu tun haben. Nach dem 2:0 über Aston Villa durch Sadio Mané und Curtis Jones hat Liverpool bisher alle Heimspiele in dieser Saison in der englischen Premier League gewonnen. Den letzten Punktverlust gab es im Januar 2019 gegen Leicester City bei einem 1:1. Werden auch die letzten beiden Partien an der Anfield Road gewonnen, stellt Liverpool den 128 Jahre alten Rekord des AFC Sunderland ein, der seinerzeit auch in allen Heimspielen siegte.

Der FC Burnley und der FC Chelsea kommen noch nach Liverpool, um mit einem Remis oder sogar einem Sieg diese imposante Bestmarke zu verhindern. Manchester City, das in dieser Saison weit abgehangen wurde, erreichte einst in einer Spielzeit 100 Punkte. Das kann auch Liverpool schaffen – oder gar überbieten. Derzeit steht die Klopp-Elf bei 89 Punkten bei noch 15 zu vergebenen wären am Ende gar 104 drin. Neben dem Spiel bei Brighton & Hove Albion geht es noch zum FC Arsenal und zu Newcastle United. Spätestens nach dem 26. Juli wird dann auch Klopp mal auf die Bilanz schauen.

Nach der 4:0-Gala unter der Woche gegen Liverpool verlor Manchester City sein Spiel beim FC Southampton mit 0:1. Che Adams traf früh für die Elf von Ralph Hasenhüttl, die dann verteidigte mit allem, was sie hat. Pep Guardiolas Team gab 26 Schüsse ab, war aber mit nicht einem erfolgreich.

Im heißen Kampf um die Plätze in der Champions League legte das Überraschungsteam von Leicester City imposant vor mit einem 3:0-Heimsieg über Crystal Palace. Kelechi Iheanacho eröffnete, dann traf Torjäger Jamie Vardy mit zwei Toren zum Endstand für den Meister von 2016, der Dritter bleibt.

Nur einen Punkt hinter Leicester lauert der FC Chelsea. Die neue Mannschaft von Timo Werner, der noch nicht spielen darf, besiegte den Abstiegskandidaten FC Watford ebenfalls mit 3:0. Weltmeister Olivier Giroud, Willian per Elfmeter und Ross Barkley waren für die Elf von Frank Lampard erfolgreich.

Wo Chelsea steht, möchte Manchester United auch gerne sein. Dazu fehlen derzeit allerdings zwei Punkte. Wenn die Elf von Ole Gunnar Solskjaer aber so weiterspielt, ist die Königsklasse durchaus ein realistisches Ziel. Gegen AFC Bournemouth gab es einen beeindruckenden 5:2-Sieg im Old Trafford.

Zumindest die Europa League hat auch der FC Arsenal noch nicht aufgegeben. Im direkten Duell mit Mitbewerber Wolverhampton Wanderers, die sonst sechs Punkte weggezogen wären, setzte sich Arsenal durch. Bukayo Saka erzielte seinen ersten Premier-League-Treffer, Alexandre Lacazette legte nach.

In der spanischen La Liga geht es auf die Zielgerade der Saison. Real Madrid ist auf dem Weg zum Meistertitel. Die „Königlichen“ sind seit dem Neustart in starker Form – vor allem einer ragt heraus: Kapitän Sergio Ramos schoss beim 1:0 bei Athletic Bilbao das Tor. Nur beim Thema Gareth Bale ist Trainer Zinedine Zidane genervt.

Der FC Barcelona ließ den Abstand dieses Mal zumindest nicht größer werden. Mit einem 4:1-Sieg beim FC Villarreal beträgt der Rückstand auf den Erzrivalen Real weiterhin vier Punkte. Ein Eigentor, Luis Suarez, Antoine Griezmann und Ansu Fati sorgten für den Erfolg des eigentlich eher auswärtsschwachen Barca.

Als dritte Kraft in Spanien hat Atlético Madrid seinen Platz weiter gefestigt. Die sonst minimalistische Mannschaft von Diego Simeone zeigte für ihre Verhältnisse ein wahres Torfestival und besiegte RCD Mallorca mit 3:0. Alvaro Morata erzielte gleich zwei Treffer, Koke sorgte letztlich für den Endstand.

In der italienischen Serie A ist Juventus Turin auf dem Weg zur nächsten Meisterschaft. Im Stadtduell mit dem FC Turin setzte sich das Team um Cristiano Ronaldo, der erstmals für Juve einen Freistoß verwandelte, mit 4:1 durch. Torwart Gigi Buffon stellte mit dem 648. Ligaspiel einen Rekord auf.

Pokalsieger Lazio Rom hoffte bis zur Corona-Unterbrechung noch auf den Scudetto. Doch nach dem Wiederbeginn kommt der Klub aus der Hauptstadt nicht mehr so richtig in Schwung. Gegen den AC Mailand gab es ein 0:3 im Heimspiel. Hakan Calhanoglu, Zlatan Ibrahimovic und Ante Rebic trafen.

Auch Inter Mailand machte sich lange Hoffnungen, die Dominanz von Serienmeister Juventus Turin brechen zu können. Doch daraus dürfte acht Spiele vor Ende kaum mehr etwas werden. Im eigenen Stadion unterlag Inter dem FC Bologna – auch weil Lautaro Martinez einen Elfmeter verschoss.

Auch Atalanta Bergamo wird wohl nicht mehr Meister in diesem Jahr, doch das war auch nie das Ziel. Vielmehr ist der Klub des Deutschen Robin Gosens auf dem besten Weg zurück in die Champions League. Bei Cagliari Calcio gab es ein 0:1. Torjäger Luis Muriel war mit einem Strafstoß erfolgreich zum Siegtor.

In der portugiesischen Primeira Liga hat der FC Porto die Nase derzeit vorn im Kampf um den Titel. Nach dem 5:0-Heimsieg über Belenenses beträgt der Vorsprung auf den ersten Verfolger sechs Punkte. Benfica Lissabon gewann sein Duell mit Boavista Porto 3:1 nach drei frühen Toren.