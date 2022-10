Platzverweis für Jürgen Klopp : „Schon mein Blick ist eine Rote Karte wert“

FAZ Plus Artikel: Probleme des FC Liverpool : Der Code Klopp und ein ominöser Zyklus

Die Krise des FC Liverpool weckt Erinnerungen an Jürgen Klopps letzte Monate in Dortmund. Die Methode des Trainers stößt auch in England an ihre Grenzen. Pep Guardiola macht vor, wie es besser geht.