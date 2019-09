Klopp beim FC Liverpool : Kurz vor der Königsweihe

Als Jürgen Klopp vor der Auslosung der diesjährigen Champions-League-Gruppen über den Triumph seines FC Liverpool in der vergangenen Saison des europäischen Spitzenwettbewerbs sprach, da benutzte er ein Wort, das Fußballtrainer eigentlich nicht so gerne mögen. Der sensationelle 4:0-Sieg seiner Mannschaft im Rückspiel des Halbfinales gegen den FC Barcelona und der damit verbundene Einzug ins Endspiel war aus seiner Sicht zwar verdient, sagte Klopp: „Aber wir hatten auch Glück.“

Aus dem Grund zähle Liverpool trotz seiner erlauchten Rolle als Titelverteidiger jetzt auch nicht automatisch wieder zu den Favoriten. Zumal die Champions League nach Klopps Worten in ihrer Zusammensetzung noch nie stärker war als in diesem Jahr. Für seine Einschätzung spricht, dass Topklubs wie Real und Atlético Madrid sowie Borussia Dortmund und die im Finale der vergangenen Saison unterlegenen Tottenham Hotspur als mögliche Gruppengegner nur in Topf zwei der Auslosung einsortiert waren.

Champions League Liveticker ANZEIGE

„Ich glaube nicht, dass es schon mal einen stärkeren Topf zwei gegeben hat. Das ist einfach verrückt“, sagte der deutsche Trainer über die Qualität der Konkurrenz: „Die müssten alle in Topf eins sein, aber da ist nicht genug Platz.“ Liverpool wurden in Gruppe E schließlich der SSC Neapel, KRC Genk und RB Salzburg zugelost. Eine durchaus günstige Konstellation aus Liverpooler Sicht. Man könnte auch sagen: Glück gehabt.

Die SSC Neapel, eine alte Bekannte

Liverpools hartnäckigster Widersacher in der Gruppe dürfte Neapel werden. Das erste von zwei Aufeinandertreffen mit den ambitionierten Süditalienern findet gleich am Eröffnungsspieltag der Champions-League-Vorrunde an diesem Dienstag im Stadio San Paolo statt (21.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Champions League und beim Streamingdienst DAZN). Schon in der vergangenen Saison waren beide Klubs in derselben Gruppe. In Neapel verlor Liverpool damals 0:1, an der Anfield Road gewann die Mannschaft 1:0. In beiden Begegnungen tat sich Liverpool bemerkenswert schwer; in den Schlussminuten des Rückspiels sicherte „Reds“-Torwart Alisson seiner Mannschaft mit einer spektakulären Parade ganz knapp den Einzug ins Achtelfinale. „Neapel ist offensichtlich eine sehr erfahrene Mannschaft, und ihr Trainer, Carlo Ancelotti, hat den Wettbewerb schon mal gewonnen“, sagte Klopp über die bevorstehende Neuauflage des Kräftemessens.

Drei Mal hat sein Gegenüber Ancelotti die Champions League mit dem AC Mailand und mit Real Madrid gewonnen. Mit Genk und Salzburg müsse er sich noch im Detail befassen, gab Klopp zu. Aber schon jetzt könne er mit Gewissheit sagen, dass auch dies sehr interessante Spiele würden – „zu hundert Prozent“.