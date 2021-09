Aktualisiert am

Klopp ist glücklich – Aufregung in Italien

Sieg im deutschen Duell : Klopp ist glücklich – Aufregung in Italien

Ab in die nächste Runde: Jürgen Klopp und der FC Liverpool Bild: dpa

Zwei deutsche Fußballtrainer treffen in England aufeinander, am Ende aber jubelt nur einer: Jürgen Klopp und der FC Liverpool besiegen Norwich City. Derweil gibt es in Italien wieder einen Rassismus-Vorfall.