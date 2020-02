Klopp schwärmt von Liverpool : „Das ist so besonders. Unglaublich!“

Selbst ein Rückstand bringt Liverpool nicht aus der Spur. Gegen West Ham gelingt der 18. Sieg in Serie in der Premier League. Trainer Jürgen Klopp ist völlig begeistert – und erinnert an seinen Start in England.

Liverpools Trainer Jürgen Klopp hat sein Team für den 18. Liga-Sieg in Serie gelobt. „Das ist so besonders. Die Zahlen sind unglaublich“, sagte Klopp am Montag nach dem 3:2-Sieg (1:1) seiner Mannschaft über den Abstiegskandidaten West Ham United. Mit dem Sieg baute der souveräne Spitzenreiter der englischen Premier League mit 79 Punkten seinen Vorsprung auf den Tabellenzweiten Manchester City wieder auf 22 Zähler aus. Der Meistertitel ist den Reds kaum noch zu nehmen.

Seit 43 Partien ist Liverpool in der Liga saisonübergreifend ungeschlagen. „Vor ein paar Jahren habe ich gesagt, dass wir unsere eigenen Geschichten schreiben wollen und offensichtlich haben die Jungs das, was ich sagte, wirklich ernst genommen“, sagte Klopp sichtlich stolz auf der Pressekonferenz. Nun gehe es darum, sich zu erholen und sich auf das Auswärtsspiel am Samstag (18.30 Uhr bei DAZN) in Watford vorzubereiten.

Liverpool braucht zu seinem 19. Meistertitel aus den verbliebenen elf Partien zwölf Punkte. „Hätte ich mir eine bessere Position für diese letzten elf Spiele wünschen können“, fragte Klopp. „Nein, ich hätte nie gedacht, dass es möglich ist.“ Jede der Begegnungen werde aber schwer. Es wäre für Liverpool die erste Fußball-Meisterschaft seit 30 Jahren. Das Team von Klopp gewann gegen West Ham United trotz zwischenzeitlichen Rückstands. Gegen den Abstiegskandidaten trafen Georginio Wijnaldum in der neunten Spielminute, Mo Salah (68.) und Sadio Mané (81.). Für den Gast aus London hatten Issa Diop (12.) und Pablo Fornals (54.) die Tore erzielt.

Liverpool dominierte die Partie gegen West Ham von Beginn an, nutzte den Ballbesitz aber zu selten. Zudem ließ der Favorit den Gästen in der ersten Hälfte zu viel Platz bei Kontern. Nach dem Kopfballtreffer von Wijnaldum schlug der Gast nach einer Ecke durch Diop schnell zurück. Auch nach dem Seitenwechsel war Klopps Mannschaft überlegen. Fornals nutzte aber eine Unachtsamkeit in der Deckung des Favoriten und traf per Direktabnahme. Liverpool erhöhte den Druck und kam nach einem Fehler von Gäste-Keeper Lukasz Fabianski durch Salah zum Ausgleich. Mané sorgte schließlich in einem starken Endspurt mit seinem Treffer für die Entscheidung.