Nach der erfolgreichen Aufholjagd des FC Liverpool in Unterzahl gegen Newcastle United war Jürgen Klopp mächtig beeindruckt. „In meinen mehr als 1000 Spielen als Trainer habe ich so ein Spiel noch nie gesehen“, sagte der frühere Coach der Bundesligisten Borussia Dortmund und FSV Mainz 05: „Das ist die Wahrheit. Mit zehn Mann in einer solchen Atmosphäre gegen so einen Gegner – ich bin mir ziemlich sicher, dass das noch nicht passiert ist.“

Beim 2:1-Sieg des FC Liverpool am Sonntag in der Premier League hatte Newcastles Stürmer Anthony Gordon die Gastgeber zunächst in Führung gebracht (25. Minute). Drei Minuten später sah Liverpools Abwehrchef Virgil van Dijk nach einer Notbremse die Rote Karte. Der eingewechselte Darwin Núñez (81. und 90.+3) sorgte aber noch für ein erfolgreiches Comeback der in Unterzahl spielenden Reds.

Manchester City mit Haaland Tabellenführer

„Diese Momente sind selten und super speziell“, meinte Klopp: „Ich glaube, die Jungs haben es sich verdient. Mit zehn Mann haben wir besser gespielt. Es war ganz offensichtlich wild.“ Die Rote Karte gegen seinen Kapitän van Dijk fand der Trainer übertrieben, „aber was kann ich sagen? Die Entscheidung wurde so getroffen und ich kann sie nicht ändern“. Nach drei Ligaspielen ist Liverpool noch ungeschlagen und hat sieben Punkte auf dem Konto.

In Englands höchster Fußballliga übernahm unterdessen Manchester City die Tabellenführung. Beim Spiel gegen Aufsteiger Sheffield United verschoss Erling Haaland erst einen Elfmeter, traf dann aber doch und trug so zum perfekten Saisonstart des englischen Meisters bei. Beim 2:1 (0:0), dem dritten Sieg im dritten Spiel der Premier League, erzielte der Norweger das 1:0 für Manchester. Haaland verwertete eine Flanke von Jack Grealish (63.), nachdem er vor der Pause einen Handelfmeter gegen den Pfosten gesetzt hatte (36.). Nach dem Ausgleich durch Jayden Bogle (85.) entschied Rodri (88.) die Partie.

Am Samstag hatte der FC Arsenal einen ersten Rückschlag verkraften müssen. Die Gunners kamen mit Nationalspieler Kai Havertz in der Startelf im Heimspiel gegen den FC Fulham überraschend nicht über ein 2:2 (0:1) hinaus. Manchester United siegte nach 0:2-Rückstand noch 3:2 (1:2) gegen Nottingham Forest. Tabellenzweiter ist nach dem 3:1 (1:0) gegen Brighton & Hove Albion überraschend West Ham United mit Nationalspieler Thilo Kehrer. Kevin Schade glänzte beim 1:1 (1:0) des FC Brentford gegen Crystal Palace mit einem Traumtor.