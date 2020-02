Klopp lobt Gegner : „Er macht einen unglaublichen Job“

„Super Coaching“, „ich habe großen Respekt“ – wenn Jürgen Klopp über die Arbeit von Daniel Farke bei Norwich City referiert, schwingt große Anerkennung mit. „Ich bewundere, dass sie bei ihren Prinzipien bleiben“, sagte Klopp am Freitag: „Sie spielen wirklich guten Fußball. Er macht einen unglaublichen Job.“ Der Liverpool-Trainer stimmte schon fast eine kleine Lobeshymne auf den Tabellenletzten der Premier League an.

Klopp, umjubelter Held des FC Liverpool, weiß, wovon er spricht. Nicht allein, weil er sich vor dem Duell der deutschen Teammanager am Samstag (18.30 Uhr/Sky) ausgiebig mit dem Underdog befasst hat. Der 52-Jährige kann vielmehr auch die Möglichkeiten und Nöte kleiner Klubs einschätzen, wie Norwich City einer ist. Einst kämpfte er selbst mit Mainz 05 um Aufstieg und Klassenverbleib.

Nowich und ein kleines Wunder

Farke schätzt die Meinung des prominenten Kollegen. Das ändert aber nichts daran, dass er mit aller Macht an der Superserie der Reds kratzen will. Norwich braucht dringend Punkte. „Wir wissen, dass es eine Mammutaufgabe ist und an ein kleines Wunder grenzen würde, wenn wir den Klassenerhalt schaffen“, sagte er im Interview mit dem Sportinformations-Dienst vor dem großen Duell. Im Fußball versuche man aber auch, unrealistische Dinge zu erreichen. So wie gegen Liverpool.

Der LFC hat 22 Punkte Vorsprung auf Titelverteidiger Manchester City, an der ersten Meisterschaft seit 1990 gibt es eigentlich keine Zweifel mehr. Norwich muss dagegen in den verbleibenden 13 Partien sieben Punkte Rückstand auf den rettenden 17. Tabellenplatz aufholen – in einem ungleichen Rennen. „Unser Mitaufsteiger Aston Villa hat mit dem Winter-Transferfenster fast 200 Millionen, Sheffield United fast 70 Millionen Pfund ausgegeben“, sagte Farke.

Aufgeben ist aber absolut keine Option, im Gegenteil. Farke verströmt Selbstbewusstsein und Optimismus. „Wenn wir in unseren Themen gut sind, haben wir gegen jeden Gegner eine Chance“, sagte Farke, der sich von der „unglaublichen Gier und Konstanz“ des Gegners beeindruckt zeigt: „Das ist natürlich einer unfassbar guten Arbeit von Jürgen geschuldet, der diese besondere Mentalität reinbringt. Auf diesem Level eine Bilanz mit 24 Siegen und einem Unentschieden hinzulegen, ist einfach außergewöhnlich.“

Die Startruppe von der Merseyside wird den Außenseiter trotz des am Dienstag anstehenden Champions-League-Achtelfinals bei Atlético Madrid nicht unterschätzen, das machte Klopp deutlich. Und Norwich hat bereits bewiesen, dass ein guter Funke Respekt berechtigt ist. Im September haben die „Kanarienvögel“ an der Carrow Road mit einem 3:2 gegen Manchester City und Pep Guardiola für eine Sensation gesorgt. „Das zeigt, was in einem Spiel möglich ist und dass wir über Qualitäten verfügen, die gerade auch Spitzenmannschaften wehtun können“, sagte Farke.

Der Mann, der 2017 von der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund den Sprung nach England wagte und dann den Aufstieg schaffte, setzt in Norwich auch auf jede Menge Bundesligaerfahrung. Unter anderem gehören Lukas Rupp (vorher 1899 Hoffenheim), Torhüter Ralf Fährmann (Schalke 04) und Josip Drmic (Borussia Mönchengladbach) zum Kader. Der frühere Schalker Teemu Pukki ist der gefährlichste Angreifer. Sie alle nehmen es mit den Superstars von Jürgen Klopp auf.