Klopp gegen Tuchel : Es knistert vor dem Duell der deutschen Startrainer

Jürgen Klopp und Thomas Tuchel spielen mit Liverpool und Chelsea gegeneinander um den ersten Titel der Saison in England. Während Liverpool in starker Form ist, macht Tuchels Team der russische Klubbesitzer Sorgen.

Vor dem Titel-Duell im Londoner Wembley-Stadion blickte Jürgen Klopp noch einmal in die Mainzer Vergangenheit. „Thomas war ein unglaubliches Talent, er hat mit dem Nachwuchs einen tollen Job gemacht“, erzählte Klopp in einem Sky-Interview und geriet regelrecht ins Schwärmen über seinen Kollegen Thomas Tuchel. „Dann hat er die erste Mannschaft übernommen, der Rest ist Geschichte, sein Weg ist außergewöhnlich“, sagte der Coach des FC Liverpool über den Coach des FC Chelsea. Das Duell der deutschen Trainer, die beide erst beim FSV Mainz 05 und dann bei Borussia Dortmund gearbeitet haben, bestimmt vor dem Finale des Ligapokals die britischen Schlagzeilen.

Denn Klopp und Tuchel sind – zusammen mit Manchester Citys Pep Guardiola – die größten Trainerstars auf der Insel. Deutsche Übungsleiter genießen in England längst einen hervorragenden Ruf. In Ralf Rangnick bei Manchester United hat noch ein dritter Deutscher das Sagen bei einem englischen Fußballgiganten. Zuvor sorgten unter anderen David Wagner mit dem Außenseiter Huddersfield Town und Daniel Farke durch zwei Aufstiege mit Norwich City für Aufsehen.

Klopp gab sich nach dem furiosen 6:0-Sieg über Leeds United zurückhaltend. Und das, obwohl seine Reds seit Mittwoch wieder in Schlagdistanz zu Tabellenführer Manchester City sind. „Ganz ehrlich, wir jagen City nicht“, sagte Klopp. „Wir versuchen, Fußballspiele zu gewinnen.“ Das gelingt momentan gut. Der Kantersieg über Leeds war der neunte Pflichtspielsieg in Serie für Liverpool. Mit dem zehnten könnte Klopp am Sonntag (17.30 Uhr MEZ bei DAZN) den ersten Titel der Saison holen.

Nach einer holprigen Anfangsphase mit drei verlorenen Endspielen hat Klopp in Liverpool längst Legendenstatus erreicht. Seit seinem Amtsantritt im Oktober 2015 machte er aus dem Traditionsverein wieder einen Weltklasseklub. Durch den Gewinn der Champions League 2019 und – noch wichtiger – die erste Meisterschaft seit 30 Jahren in der Saison darauf wird der 54-Jährige an der Anfield Road verehrt. Der eher unbedeutende Ligapokal fehlt ihm noch, genauso wie der renommierte FA Cup, wo es demnächst gegen Norwich City geht.

Liverpool als leichter Favorit

Bei Tuchel ging es schneller. Er ist bei Chelsea zwar erst 13 Monate im Amt, gewann mit den Londonern aber gleich in seiner ersten Saison die Champions League, holte den UEFA Super Cup und nun auch die Klub-Weltmeisterschaft. Dieser Titel fehlte den Blues bis dato auf dem Briefkopf. Ein FA-Cup-Finale ging hingegen verloren. Und die Hoffnung, dass er mit Chelsea in dieser, seiner ersten kompletten Saison um die Meisterschaft mitspielen kann, hat sich angesichts von 13 Punkten Rückstand auf Tabellenführer Man City zerschlagen.

In der Liga trennten sich die beiden Teams zweimal unentschieden (2:2 in Anfield, 1:1 an der Stamford Bridge). Die Voraussetzungen vor dem Ligapokal-Finale sind jedoch anders. Während die Reds derzeit in Bestform auftreten und sich mit Luis Diaz im Angriff sogar noch verstärkt haben, fehlte Chelsea in den vergangenen Wochen die Konstanz. Auf den – hart erkämpften – Erfolg bei der Klub-WM folgte ein eher mühevoller Auftritt in der Liga gegen Crystal Palace.

Wissen war nie wertvoller Lesen Sie jetzt F+ 30 Tage kostenlos und erhalten Sie Zugriff auf alle Artikel auf FAZ.NET. JETZT F+ LESEN

Entsprechend geht Liverpool als leichter Favorit in die Partie im Wembley-Stadion. Im Gegensatz zum Klopp-Klub, wo augenscheinlich derzeit alles harmonisch zugeht, knistert es bei Chelsea ein wenig hinter den Kulissen. Tuchels Verhältnis zu Rekordeinkauf Romelu Lukaku gilt seit einiger Zeit als angespannt. Beim 2:0-Champions-League-Sieg über Lille blieb der belgische Stürmer, der mit Tuchels Taktik fremdelt, auf der Bank. Stattdessen überzeugte Nationalspieler Kai Havertz auf seiner Position und traf zur Führung. Wohl auch ein Fingerzeig in Richtung Ligapokal.

Sanktionen gegen Klubeigentümer Abramowitsch?

Mit der Invasion Russlands in die Ukraine kommt ein großes Problem abseits des Platzes auf den Verein zu. Die Zukunft des russischen Klubeigentümers Roman Abramowitsch ist ungewiss – das hat laut Tuchel Auswirkungen auf die Spieler, Betreuer und auch ihn selbst. „Wir sollten nicht so tun, als sei dies kein Thema. Die Situation für mich und meine Mitarbeiter, die Spieler ist schrecklich“, sagte er vor dem Endspiel des Ligacups gegen den FC Liverpool am Sonntag in Wembley.

Für den Klub bringe es eine große „Unsicherheit“, so Tuchel, „viel schlimmer ist es aber für die wirklich betroffenen Menschen. Unsere besten Wünsche, unsere Gedanken sind bei ihnen, das ist das absolut Wichtigste.“

Abramowitsch ist einer von zahlreichen russischen Oligarchen und Firmen, denen Sanktionen drohen. Im Parlament wurde bereits vorgeschlagen, seine Konten einzufrieren und Besitztümer inklusive Chelsea zu beschlagnahmen.

Tuchel wollte nicht zu detailliert auf die Situation eingehen. „Es gibt so viele Ungewissheiten rund um unseren Klub und die Situation in Großbritannien, dass es keinen Sinn macht, wenn ich dies kommentiere.“ Er räumte allerdings ein, dass die Gesamtsituation „unsere Gedanken“ und „Vorfreude auf das Endspiel“ verhülle.

Mehr zum Thema 1/

Ebenfalls große Probleme hat Ralf Rangnick. Als Interimstrainer hat er bei Manchester United zahlreiche Baustellen zu bewältigen. Star Cristiano Ronaldo ist eine davon. Im Achtelfinal-Hinspiel der Königsklasse bei Atlético Madrid hatte Rangnick aber mal wieder ein glückliches Händchen. Der 19 Jahre alte Anthony Elanga erzielte fünf Minuten nach seiner Einwechslung den Ausgleich für den englischen Rekordmeister und hielt damit für das Rückspiel alles offen.

Die Königsklasse bietet die letzte Chance auf einen Titel für Rangnick in dieser Spielzeit. Zu den Favoriten zählt Man United indes nicht. Hingegen könnte Klopp in dieser Saison noch vier Titel mit Liverpool gewinnen, Tuchel mit Chelsea drei. Der erste wird am Sonntag im Wembley-Stadion vergeben.