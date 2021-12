Aktualisiert am

Fußball in England : Ekstase bei Klopp nach Last-Minute-Tor

Die Premier League erlebt Turbulenzen an der Spitze. Chelsea verliert und beklagt einen verletzten Kai Havertz. Liverpool siegt, als alles nach einem Remis aussieht. Und dann kommt Manchester City.

Jürgen Klopp hüpfte wie wild durch seine Coaching-Zone. Mit einem Tor tief in der Nachspielzeit hatte Joker Divock Origi seinen Teammanager in Ekstase versetzt und den FC Liverpool an die Spitze der englischen Premier League geschossen – aber nur für zweieinhalb Stunden. Die Reds setzten sich dank des späten Treffers des Belgiers (90.+4 Minute) verdient mit 1:0 (0:0) bei den Wolverhampton Wanderers durch und profitierten von der Derby-Pleite des FC Chelsea.

Die Mannschaft von Thomas Tuchel unterlag im Londoner Stadtderby bei West Ham United unglücklich mit 2:3 (2:1). Am Abend zog aber Manchester City vorbei. Der Titelverteidiger setzte sich beim FC Watford souverän mit 3:1 (2:0) durch und liegt mit nun 35 Punkten einen Zähler vor Klopps Reds und zwei vor Tuchels Champions-League-Sieger. Für ManCity waren Raheem Sterling (4.) und Bernardo Silva (31./63.) erfolgreich und sicherten den fünften Sieg in Serie.

Liverpool vergab einige gute Chancen, die beste hatte Diogo Jota. Torwart Jose Sa hatte sein Gehäuse verlassen, doch der Stürmer schoss aus fünf Metern einen Verteidiger auf der Linie an (61.). Erst Origis Treffer aus der Drehung nach Zuspiel von Starstürmer Mo Salah brachte den Dreier.

In London brachten Thiago Silva (28.) und Mason Mount (44.) Chelsea mit den Nationalspielern Antonio Rüdiger und Kai Havertz in der Startelf zweimal in Führung. Doch die Hammers drehten die Partie durch Treffer von Manuel Lanzini (40., Foulelfmeter), Jarrod Bowen (56.) und Arthur Masuaku (87.).

Chelsea-Keeper Edouard Mendy hatte den Strafstoß zum zwischenzeitlichen 1:1 mit einem Foul an Bowen verursacht und sah auch beim 2:3 schlecht aus: Er boxte eine offenbar verunglückte Flanke von Masuaku ins eigene Tor. Havertz musste nach einem Foul verletzt ausgewechselt werden. Erstmals kassierte Chelsea mehr als ein Gegentor in einem Premier-League-Spiel.

Der FC Barcelona kassierte derweil im dritten Spiel die erste Niederlage unter der Regie seines neuen Trainers und Klubidols Xavi. Der Renommierklub verlor in der spanischen Meisterschaft sein Heimspiel gegen Real Betis Sevilla mit 0:1 (0:0) und verpatzte damit die Generalprobe für das abschließende Gruppenspiel in der Champions League am Mittwoch beim FC Bayern München.

Juanmi (79.) schloss einen Konter der Gäste mit dem entscheidenden Treffer ab. Durch die Niederlage bleibt das Team des deutschen Nationaltorhüters Marc-André ter Stegen nach 15 Spielen auf dem siebten Platz mit 13 Punkten Rückstand auf Tabellenführer Real Madrid. Sevilla verbesserte sich auf den dritten Rang.