Der FC Liverpool und der FC Chelsea liefern sich ein packendes Duell zum Start in die neue Premier-League-Saison: mit vielen Chancen, zwei Toren, zwei aberkannten Toren – und einem wütenden Spieler.

Gewohnt emotional am Spielfeldrand: Liverpool-Trainer Jürgen Klopp Bild: Picture Alliance

Der FC Liverpool hat im ersten Spiel der neuen Premier-League-Saison einen Sieg verpasst. Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp kam am Sonntag beim FC Chelsea nur zu einem 1:1 (1:1). Luis Diaz (18. Minute) schoss die Reds, bei denen der ehemalige Leipziger Dominik Szoboszlai in der Startelf stand, in Führung. Der Franzose Axel Disasi (37.) traf zum Ausgleich für die Londoner.

Die Zuschauer an der Stamford Bridge sahen in der ersten Hälfte ein rasantes und unterhaltsames Fußballspiel mit zwei engagierten Teams. Weitere Treffer von Mohamed Salah für Liverpool und Ben Chilwell für Chelsea wurden nach Eingriff des Videoassistenten wegen Abseitspositionen aberkannt. Nach der Halbzeitpause gab es zunächst Chancen auf beiden Seiten. Nach einer Stunde ließ das Tempo jedoch nach. Liverpools Darwin Nuñez versuchte es in der Nachspielzeit mit einem Fernschuss, der jedoch am Tor vorbeiging, bevor Mykhailo Mudryk die Chance auf den Siegtreffer für Chelsea vergab.

Klopp: „Bin der Manager des gesamten Teams“

Aufregung gab es bei der Auswechslung von Liverpools Salah, der für die Entscheidung seines Trainers überhaupt kein Verständnis zeigte, den Rasen sichtlich erzürnt verließ, am Spielfeldrand an Klopp vorbeilief und sich direkt auf die Ersatzbank setzte. Klopp reagierte darauf nach der Partie allerdings gelassen und verteidigte seine Entscheidung. Er könne sich nicht erinnern, dass Salah den Platz schon mal glücklich verlassen habe und das sei auch vollkommen in Ordnung, sagte der Trainer des FC Liverpool. „Dass er darüber nicht erfreut war, war klar, ich verstehe das und es ist kein Problem.“

Klopp hatte den 31 Jahre alten Ägypter in der 77. Minute vom Feld genommen. Ärgerlich für den Stürmer: Dadurch verpasste es Salah, auch im achten Auftaktspiel nacheinander ein Tor zu erzielen und damit einen Premier-League-Rekord aufzustellen. Daran habe er in diesem Moment überhaupt nicht gedacht und es nicht einmal gewusst, dass Salah mit einem Treffer einen Rekord geschafft hätte, gab Klopp zu. „Aber ich bin der Manager des gesamten Teams und in diesem Moment brauchten wir frische Beine. Das war für uns wirklich sinnvoll und hatte natürlich überhaupt nichts mit Mo zu tun oder war irgendetwas gegen ihn“, erklärte der 56-Jährige.

Bei Europa-League-Teilnehmer Liverpool stand neben Szoboszlai der argentinische Weltmeister-Neuzugang Alexis Mac Allister in der Startaufstellung. Bei Chelsea brachte der neue Coach Mauricio Pochettino vier Neuzugänge von Beginn an, darunter Torschütze Disasi. Christopher Nkunku, der im Sommer von RB Leipzig kam, musste nach einer Verletzung am Knie operiert werden und fällt voraussichtlich mehrere Monate aus.

Die Londoner hatten ihren Kader nach einer desaströsen Saison und der verpassten Qualifikation für einen europäischen Wettbewerb verkleinert und unter anderem den deutschen Nationalspieler Kai Havertz an den Lokalrivalen FC Arsenal abgegeben. Der spanische Torwart Kepa wechselte zudem an diesem Montag per Leihe für eine Saison zu Real Madrid. Nachfolger im Chelsea-Tor ist sein Landsmann Robert Sanchez, der aus Brighton kam.

Havertz und Arsenal siegen

Nationalspieler Havertz startete mit seinem neuen Klub erfolgreich in die neue Saison. Einen Tag nach dem Auftaktsieg von Meister Manchester City gelang dem 24-Jährigen mit dem FC Arsenal ein 2:1 (2:0) gegen Nottingham Forest. Eddie Nketiah (26.) und Buyako Saka (32.) trafen in einer starken ersten Halbzeit für den englischen Meisterschaftszweiten. In der abwechslungsreichen Schlussphase erzielte der früheren Unioner Taiwo Awoniyi (83.) den Anschlusstreffer.

Havertz war vor der Saison für umgerechnet rund 75 Millionen Euro vom FC Chelsea zu den Gunners gewechselt. Abgesichert vom auch vom FC Bayern umworbenen Declan Rice, der für 116 Millionen Euro von West Ham United gekommen war, spielte er diesmal wie Mannschaftskapitän Martin Ödegaard im offensiven Mittelfeld. Im Supercup (Community Shield), den Arsenal sechs Tage zuvor 4:1 im Elfmeterschießen gegen ManCity gewonnen hatte, war Havertz als Sturmspitze aufgelaufen.

Ohne den zum deutschen Rekordmeister Bayern München gewechselten Torjäger Harry Kane kam Tottenham Hotspur beim FC Brentford nicht über ein 2:2 (2:2) hinaus. Bei den Gästen stand der frühere Wolfsburger Micky van de Ven in der Startformation. Für Brentford mit dem früheren Freiburger Mark Flekken zwischen den Pfosten trafen Bryan Mbeumo (26., Foulelfmeter) und Yoane Wissa (36.). Christian Romero (11.) und Emerson Royal (45.+4) waren für die Spurs erfolgreich.