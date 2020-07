Meister mit dem FC Liverpool : Das Erfolgsrezept des Jürgen Klopp

Der Fußballtrainer Jürgen Klopp ist ein Menschenfänger und Titelsammler, genau in dieser Reihenfolge. Das ist wichtig. Denn anders würde sein Erfolgsrezept wohl kaum funktionieren. Zumindest nicht so umwerfend, dass sich ein mittelmäßig begabter Zweitligakicker in knapp zwanzig Jahren zu einem der gefragtesten Trainer seiner Zeit emporgearbeitet hat.

Michael Horeni Korrespondent für Sport in Berlin. F.A.Z.

Vor einer Woche hat der vor 53 Jahren in Stuttgart geborene Jürgen Norbert Klopp den FC Liverpool nach 30 Jahren wieder zum Gewinn der englischen Meisterschaft geführt. Nachdem er mit dem mythischen Klub von der Anfield Road in der vergangenen Saison schon die Champions League gewonnen hatte, den wichtigsten Klubtitel in Europa. Der aktuelle Titelgewinn mit 23 Punkten Vorsprung vor dem Weltklasseteam von Manchester City, bei dem Liverpool an diesem Donnerstag (21.15 Uhr bei Sky) spielt, ist eine Machtdemonstration, die Experten nicht für möglich gehalten haben.

Wie es zu solchen Erfolgen kommen kann und was es für ihn dazu braucht, hat Klopp selbst beschrieben. Das Grundprinzip Klopp, das er nicht auf seine Arbeit als Trainer beschränkt wissen will. „In mir ist der starke Wunsch, Beziehungen herzustellen. Dieser Wunsch ist ganz stark in mir. Ich möchte mit den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, eine Beziehung eingehen. Es kann auch schon mal sein, dass sich diese dann doch nur auf die Arbeit beschränkt, aber das ist mir eigentlich nicht genug. Ich kann nicht genau beschreiben, was da in den Beziehungen geschieht, woran es liegt, dass es funktioniert, Aber ich mag es gerne so – und dementsprechend lebe ich es. Es mag durchaus andere Wege geben, die erfolgversprechender sind. Nur: Die kenne ich nicht.“

Den Diplom-Sportwissenschaftler hat sein Lebens- und Arbeitsprinzip, das sich anders als in der Profibranche üblich, auf all seinen Stationen dauerhaft und nachhaltig auszahlt, nach sieben Jahren beim damaligen Zweitligaverein Mainz zunächst nach Dortmund geführt. Dort entwickelte der Trainer mit Kalkül und Leidenschaft ein stilbildendes Pressing-System, mit dem der BVB, der kurz zuvor vor der Insolvenz gestanden hatte, zweimal die deutsche Meisterschaft und 2012 das Double gewann. Es war das letzte Mal, dass der FC Bayern in Deutschland seinen Meister fand. Nicht erst durch diese Erfolge wurde aus dem Trainer Klopp auch die perfekt vermarktete Fußballmarke „Kloppo“.

Nach sieben Jahren in Dortmund machte sich der Vulkan aus der Coachingzone auf den Weg, den englischen Fußball zu erobern, die stärkste Liga der Welt. In der Beatles-Stadt hat er seinen Spielstil und sich selbst weiterentwickelt, mit dem nationalen nach dem europäischen Titel hat er sich nun in Liverpool unsterblich gemacht. Was kann da noch kommen? Einen Traumjob, der ihn bis zuletzt reizte, gibt es noch: Bundestrainer.