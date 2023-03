Der DFB hat mitgeteilt, dass Sie an diesem Samstag (20.45 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-Nationalmannschaft und im ZDF) eine Kapitänsbinde im klassischen Schwarz-Rot-Gold tragen werden. War das auch Ihr Wunsch?

Es gab ein Gespräch mit dem Präsidenten, mit Rudi Völler, dem Trainer und mir, und wir haben zusammen entschieden, dass wir mit der Binde in Schwarz-Rot-Gold auflaufen wollen.

Gab es darüber noch mal eine Diskussion oder andere Meinungen?

Nein. Ich glaube, dass jetzt die Zeit ist, uns komplett auf das Sportliche zu konzentrieren. Das steht auch nicht in einem Widerspruch zu den Werten, die wir vertreten. Dementsprechend ist die Diskussion jetzt auch abgehakt.

Aber es war ja doch eine komplizierte Situation: Sie konnten ja gar nichts mehr tun, ohne damit ein Signal zu senden. Jede Binde ist jetzt eine Aussage.

Früher war eine Kapitänsbinde dazu da, dass sie zeigt, wer der Spielführer ist, und ich glaube, das sollte auch jetzt so sein. Was konkrete politische Zeichen und Diskussionen betrifft, ist vor allem unser Präsident derjenige, der die Rolle auszufüllen hat und sich äußern sollte. Wir Spieler tun gut daran, dass wir uns auf unsere Aufgabe fokussieren. Wir sind dazu da, Leistung zu zeigen und Spiele zu gewinnen. Aber noch einmal: Das sagt gleichzeitig nichts aus über unsere Haltung. Ob wir jetzt eine schwarz-rot-goldene Kapitänsbinde oder eine in Regenbogenfarben am Arm tragen: Für welche Werte wir stehen, dazu haben wir uns schon oft geäußert und entsprechend Haltung gezeigt.

In Qatar haben Sie gesagt, dass es schade sei, sich nicht mehr über eine WM freuen zu dürfen. Wie fühlt es sich mit ein bisschen Abstand an? War es nicht nur eine sportlich verlorene WM, sondern eine, die Ihnen persönlich verloren gegangen ist? So viele als Spieler hat man ja nicht. Oder sehen Sie im Nachhinein vielleicht sogar einen Sinn?

Am Ende des Tages war die WM ein großes politisches Thema, das eigentlich nicht uns Spieler so stark hätte betreffen sollen. Ich bin der Meinung, dass das prinzipiell eher die Sache des Verbands und der Politik sein sollte. Die Balance zwischen Fußball und den politischen Themen hat nicht gestimmt. Wenn wir die Spiele gewonnen hätten, würden wir heute vielleicht anders reden. Aber klar ist auch: Wir sind nicht wegen der Debatte um die Binde rausgeflogen.

Nicht wegen der Binde als solcher, aber als dann das erste Spiel verloren ging, gab es ein Problem.

Aber das hatte nichts mit der Binde zu tun. Natürlich sagen jetzt viele: Mussten die da unbedingt ein Zeichen setzen? Aber das hat uns in den 90 Minuten gegen Japan sicher nicht beeinflusst.

Wenn Sie als Kapitän und Führungsspieler nach vorn schauen: Was ist jetzt das Wichtigste, damit die Heim-EM im übernächsten Sommer zum Erfolg wird?

Die Vorbereitung beginnt jetzt. Für mich sind die anstehenden Partien keine Testspiele und schon gar keine Freundschaftsspiele. Das sind für mich wirklich Vorbereitungsspiele, die wir sehr, sehr ernst nehmen sollten und müssen. Die wir auch nutzen sollten, um Automatismen zu erarbeiten und Rhythmus zu finden, damit sich eine Mannschaft festigt und Abläufe entwickeln. Das haben uns andere Länder mit bestem Beispiel vorgemacht, Italien vor der Euro 2020 oder jetzt Argentinien, das vor der WM über 30 Spiele ungeschlagen war.