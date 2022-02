Zwischen Fußball und Kunst : Der Rollentausch der Josephine Henning

Dreimal hat sie die Champions League gewonnen. Einmal holte sie mit der deutschen Frauenfußballnationalmannschaft Gold bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro, und einmal wurde sie Europameisterin. Josephine Henning, Jahrgang 1989, ist eine der erfolgreichsten Fußballspielerinnen der Welt. Sie spielte in ganz Europa, bei Turbine Potsdam, Olympique Lyon, Arsenal in London. Doch es gab in ihrem Leben immer eine Sache, die für sie ebenso viel Bedeutung hatte wie der Fußball: die Kunst. Seit ihrer Kindheit in Rheinland-Pfalz malt und zeichnet sie.

Kevin Hanschke Volontär. Folgen Ich folge



„Immer zum Ausgleich und nun beruflich“, sagt sie und lächelt. Heute sitzt die ehemalige Fußballspielerin im Pace-Gym in Köln-Mülheim und erzählt von ihrem Weg zur bildenden Kunst und ihrem Selbstfindungsprozess, aus dem Profifußball auszusteigen und als freischaffende Künstlerin tätig zu werden. „Klingt verrückt, aber die Entscheidung zu treffen war gar nicht so schwer“, sagt sie, während sie mit dem Stuhl wippt. In dem Industrieareal mit Backsteinschornsteinen und Fabrikhallen befindet sich eines der größten Reha-Fitnessstudios Europas. Hier hatte sie gerade einen ihrer größeren Aufträge – sie sollte ein 50 Meter langes Wandbild im Trainingssaal gestalten. „Ein nicht ganz einfaches Unterfangen.“