Bislang ist der Stürmer Joselu nie als Hauptdarsteller im Weltfußball in Erscheinung getreten. Am Donnerstagabend wurde er plötzlich nicht nur zum Helden, sondern auch zu einer Symbolfigur für den Zustand einer großen Fußballnation. Der 33 Jahre alte und in Stuttgart geborene Profi, der in seiner Karriere unter anderem für Hoffenheim, Frankfurt und Hannover gespielt hat, rannte jubelnd durch die De Grolsch Veste von Enschede, nachdem er im Halbfinale der Nations League gegen Italien den späten Siegtreffer zum 2:1 für die Nationalmannschaft Spaniens erzielt hatte.

Irgendwie war es ihm gelungen, einen abgefälschten Schussversuch des Kollegen Rodri über die Linie zu bugsieren und diesem zerfahrenen Spiel damit einen passenden Schlussakt zu verpassen. Insgesamt drei der fünf Tore hat Joselu vom Absteiger Espanyol Barcelona nun in der Amtszeit des Trainers Luis de la Fuente erzielt, der an einem Umbruch arbeitet, und dabei eben auch ältere Fußballer hervorgekramt hat. Joselu sei „ein unglaublich guter Stürmer und arbeitet sehr gut für seinen Klub und für sein Land“, sagte der Trainer, der während des vergangenen Jahrzehnts für verschiedene Jugendteams verantwortlich war.

Wohl auch deshalb wurde er vor diesem Nations-League-Turnier dafür verspottet, vor allen Dingen auf ältere Spieler wie Jesus Navas (37), Jordi Alba (34), Rodrigo Moreno (32), Sergio Canales (32) und eben Joselu (33) zu setzen, und tatsächlich: Die Zweifel an diesem Trainer sind auch nach dem Einzug in das Finale dieses Wettbewerbs am Sonntag gegen Kroatien (20.45 Uhr/ im F.A.Z.-Liveticker zur Nations League, bei RTL und DAZN) nicht aus der Welt. In der EM-Qualifikation haben die Spanier nach einem mühsamen Sieg gegen die (ohne Erling Haaland spielenden) Norweger 0:2 in Schottland verloren, der alte Glanz einer Mannschaft voller Superstars aus Weltklubs wie Real Madrid und FC Barcelona ist verblasst. Und der eher nüchterne als charismatische de la Fuente experimentiert viel, strahlt dabei aber wenig Aufbruchstimmung aus. „Ich bin davon besessen, hier eine Mannschaft entstehen zu lassen“, sagte er, was wie ein Widerspruch wirkte. Denn dieser Trainer tritt nicht wie ein flammender Antreiber auf, sondern eher wie ein kühler Verwalter.

Spanische Medien hatten während der vergangenen Tage bereits über die Vor- und Nachteile eines Trainerwechsels spekuliert, und als de la Fuente am Donnerstagabend auf die Kritik an seiner Arbeit angesprochen wurde, erwiderte er: „Ich mache mir keine Gedanken über die Dinge, die ich nicht kontrollieren kann. Ich fühle mich sehr ruhig, weil ich ein ruhiger Typ bin. Wir beginnen die Konzepte zu verstehen. Es braucht einfach Zeit.“ Tatsächlich kann niemand erwarten, dass dieser 61 Jahre alte Fußballlehrer sofort alles ändert, und wenn er mit seiner Mannschaft am Sonntag im Finale Kroatien besiegen sollte, dann hätte er nach vier Partien bereits einen ersten Titel gewonnen.

Nach den Eindrücken der Halbfinalspiele sind diese unfertigen Spanier, bei denen der Innenverteidiger Robin Le Romand von Real Sociedad mit 26 Jahren sein erstes Länderspiel absolvierte und auch jüngere Leute wie Yeremy Pino eine Zukunft haben könnten, eher Außenseiter. „Wir sind als Team sehr gut aufgetreten“, sagte der Mittelfeldspieler Rodri zwar, die entschlossenen Kroaten, die nach dem ersten größeren Titel ihrer Fußballgeschichte dürsten, machen jedoch den reiferen und stabileren Eindruck. Außerdem haben sie die deutlich wuchtigere Fangemeinde in den Niederlanden dabei.

War das erste Halbfinale zwischen den Gastgebern und Kroatien noch ein atmosphärisches Fußballfest, so taugte das Duell der Spanier mit Italien als Argument für Kritiker, die dieses Turnier für überflüssig halten. Das Niveau war mäßig, das Stadion war nicht ganz voll, und erheiternd wurde es nur in seltenen Momenten. Wichtig ist an dieser Stelle wohl auch die Haltung, mit der die Spieler so einen Wettbewerb betrachten; die beiden mehrfachen Weltmeister aus Spanien und Italien wollen diesen Sommer vor allen Dingen als Zeit der Vorbereitung auf die EM im kommenden Jahr nutzen, während die Niederländer und die Kroaten hier eine Chance sahen, Historisches zu schaffen. Und weil de la Fuente Spanier ist, wird er wohl auch dann noch mit Skepsis betrachtet werden, wenn er den Wettbewerb am Sonntag als Siegertrainer beenden sollte.