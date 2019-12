Niederlage mit Tottenham : Ein gebrauchter Abend für José Mourinho

José Mourinho hat bei seiner Rückkehr ins Old Trafford einen gebrauchten Abend erlebt. Der portugiesische Trainer verlor am Mittwoch mit seinem neuen Verein Tottenham Hotspur bei seinem früheren Klub Manchester United mit 1:2 (1:1) und kassierte die erste Niederlage mit den Spurs. Nach einem Zusammenprall mit Manchesters Daniel James früh im Spiel hielt sich der 56-Jährige zudem mit schmerzverzerrtem Gesicht das rechte Bein (13.).

Marcus Rashford (6. und 49./Foulelfmeter) brachte Manchester zweimal in Führung, die Mannschaft von Trainer Ole Gunnar Solskjaer überholte dadurch Tottenham in der Tabelle der Premier League. Im Titelrennen sind beide Klubs weit abgeschlagen. Dele Alli (39.) erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich.

Mourinho hatte von Mai 2016 bis Dezember 2018 als Trainer in Manchester gearbeitet und mit United 2017 die Europa League sowie den englischen Supercup und den Ligapokal gewonnen. „Ins Old Trafford zurückzukehren bedeutet, an einen Ort zurückzukehren, an dem ich glücklich war“, hatte er vor dem Spiel gesagt. Bei den Spurs hatte Mourinho Ende November unterschrieben und im Anschluss die ersten drei Pflichtspiele gewonnen.