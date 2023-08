Als junger Spieler war Jordan Henderson berüchtigt für seine große Klappe. Gegner und Mitspieler erinnern sich, wie er nach seinem Durchbruch beim AFC Sunderland auf Anhieb Kommandos, Flüche und Beleidigungen über den Platz bellte. Später wechselte er zum FC Liverpool, wo er in zwölf Jahren wegen seiner aufopferungsvollen Spielweise und seiner vergleichsweise bodenständigen Art zur Identifikationsfigur reifte. Von 2015 an führte „Hendo“, wie sein Trainer Jürgen Klopp ihn kumpelhaft nannte, die Mannschaft als Kapitän an. Gemeinsam gewannen sie Meisterschaft, FA Cup und Champions League.

Aus einem vorlauten Talent war nicht nur ein englischer Vorzeigefußballspieler geworden, sondern auch ein Profi mit Kenntnis der Welt außerhalb der Blase Fußball. Bei Liverpool spielte er mit einer Kapitänsbinde in Regenbogenfarben, und auch sonst nutzte er sein öffentliches Profil, um der LGBT-Community Gehör zu verschaffen. Während der Europameisterschaft der Frauen 2022 erschien er im Trikot der englischen Nationalmannschaft beim Training. Coole Aktion, cooler Typ. Nur ein Jahr später liegt das Image, das er sich aufgebaut hat, in Scherben.