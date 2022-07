Fußball-Transferticker : 31,25 Millionen für einen Jugendtraum

Der FSV Mainz 05 verliert seinen Kapitän: Nach vier Jahren im Verein wechselt Innenverteidiger Moussa Niakhaté in die englische Premier League zu Aufsteiger Nottingham Forest. Der Transfer, der sich bereits in den vergangenen Tagen abgezeichnet hatte, soll den Rheinhessen eine Ablöse in Höhe von mindestens zehn Millionen Euro einbringen, die durch Bonuszahlungen um weitere fünf Millionen ansteigen könnte.





„Es war Moussas ausdrücklicher Wunsch, in seiner Karriere auch in der Premier League zu spielen“, sagte Sportvorstand Christian Heidel. Die sich nun bietende Gelegenheit wolle der Verein seinem langjährigen Führungsspieler nicht verwehren. „Er ist ein feiner Mensch, der in und außerhalb der Kabine immer Haltung gezeigt hat und alles für den Verein gegeben hat“, so Heidel. (sid)