Kampfansage von Joan Laporta : Das riskante Spiel des Präsidenten beim FC Barcelona

Joan Laporta hat sich für dieses Jahr viel vorgenommen. „Die anderen können sich auf etwas gefasst machen“, sagte der Präsident des FC Barcelona am Montag bei der Vorstellung von Neuzugang Ferran Torres von Manchester City, „wir sind wieder da!“ Es hörte sich an wie eine Kampfansage an die europäischen Spitzenklubs. „Alle großen Spieler wollen zu Barça kommen.“ Gemeint war die beabsichtigte Verpflichtung von Erling Haaland aus Dortmund. „Alles ist möglich“, sagte er optimistisch, während sich die Beobachter an den Bildschirmen der virtuellen Pressekonferenz fragten, wie Laporta, das alles bezahlen will.

F.A.Z. Newsletter Sport Mo. – Fr. um 16.00 Uhr; Sa. – So. um 18.00 Uhr ANMELDEN

Schon die Ablöse von 55 Millionen Euro für Torres ist für Barça ein Kraftakt, gegenwärtig kann der Klub den Spieler nicht mal in der Liga einschreiben. Spanischen Medienberichten zufolge gibt der Verein viermal mehr für Spielergehälter aus, als er nach den Auflagen der spanischen Liga dürfte. Das wären 100 Millionen Euro. Und erst im August hatte Barças Präsident die Ergebnisse eines neuen Kassensturzes bekannt gegeben: Der Klub hat 1,35 Milliarden Schulden, machte vergangene Saison einen Verlust von 480 Millionen Euro.