Löws Rückkehr zu den Basics : Was ist echt und was nur Rhetorik?

Emre Can hatte schon eine ziemliche Eloge auf Joachim Löw gesprochen, der nicht nur ein guter Bundestrainer sei, sondern auch ein „wundervoller Mensch“ – da sagte Can noch etwas, was oft zu hören ist in diesen Tagen: „Wir wollen ihm eine erfolgreiche EM zum Abschluss schenken.“ An diesem Punkt hakte Jens Grittner ein, der Pressesprecher: „Aber euch auch!“ Can nahm den Ball prompt auf: „Ganz Deutschland eigentlich.“

Das war ein heiterer Moment bei der digitalen Pressekonferenz der Fußball-Nationalmannschaft am Mittwoch, aber er warf auch die Frage auf, was in dieser Sache eigentlich echt ist und was reine Rhetorik, ein Spiel mit dem Erwartbaren. Im Falle von Löw, der auf seine letzte Runde als Bundestrainer geht, schien es in diesem Moment selbst dem Sprecher des Guten zu viel. Es wäre kein Wunder, schließlich ist es in der Regel nicht die Hauptmotivation von Berufssportlern, ihrem Trainer einen Abschied mit Schleifchen zu spendieren. Dankbarkeit als Antrieb? Das ist zu kitschig, um wahr zu sein, zumal die Profis dann ja auch mal ein bisschen früher zur Entlastung ihres vermeintlichen Herzenstrainers hätten aufspielen können.