Joachim Löw „angefressen“ : Deutschland mit Schwachstellen

Die deutsche Nationalmannschaft liegt in Köln gleich dreimal in Führung, doch am Ende reicht gegen die Türkei selbst das nicht. Beim neu formierten Team von Trainer Joachim Löw läuft längst nicht alles rund.

In Frankfurt geriet der Deutsche Fußball-Bund am Mittwoch mal wieder tief hinein in den Sumpf der Affären, aus dem der Verband sich nach etlichen Enthüllungen zu zweifelhaften Vorgängen seit Jahren so gerne befreien möchte. An einem Befreiungsakt anderer Akt arbeitete dann am Abend die wichtigste Mannschaft des DFB, deren Image seit missglückten WM- und Nations-League-Turnieren ebenfalls ein paar Schrammen hat.

Nach einem Spiel voller zäher Phasen, aber auch mit guten Momenten musste die Mannschaft sich mit einem 3:3 (1:0) gegen Türkei begnügen und wartet weiter auf den ersten Sieg seit Ausbruch der Corona-Pandemie. Freunde der deutschen Mannschaft, die einen hochklassigen Fußball der Mannschaft herbeisehnen, gingen am Ende dieses Fußballabends aber nicht nur deshalb eher mit gemischten Gefühlen ins Bett. „Wieder in der letzten Minute, deswegen ist man jetzt erstmal enttäuscht und angefressen“, sagte Löw bei RTL. „Das ist ein Problem, das uns begleitet.“

Langweilig war die Partie allerdings nicht, was auch an den Türken lag. Nach einer frühen Chance von Luca Waldschmidt gerieten die Deutschen ganz schön unter Druck. Emre Can blockte einen Versuch von Efecan Caraca ab, der wohl im Tor gelandet wäre (11.), drei Minuten später vergab Yusuf Yazici eine weitere wunderbare Chance für die Gäste. Damit hatten die Türken klargestellt, dass sie an diesem Abend ein höchst unangenehmer Gegner sein würden. Die DFB-Elf war gezwungen, sorgfältig und auf keinen Fall zu riskant zu verteidigen, und in der Offensive hatte die Mannschaft von Joachim Löw große Mühe, sich gegen diese physisch starken Gegner durchzusetzen. Abgesehen von einem Fernschuss Julian Brandts, den Mert Günok abwehrte (26.) passierte erstmal nicht viel.

Ein bemerkenswertes Zeichen

Gute Unterhaltung bot diese zusammengewürfelte Mannschaft nur in manchen Phasen. Kai Havertz und Julian Brandt, die in ihrer gemeinsamen Zeit bei Bayer Leverkusen so großartig harmoniert hatten, spielten oft zu ungenau und ohne echte Inspiration, Kapitän Draxler war lange Zeit kaum besser. Einen starken Moment hatten die drei allerdings in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit: Brandt spielte einen Ball von der Mittellinie auf Havertz in die türkische Hälfte, wo der Angreifer vom FC Chelsea Draxler mit einem tollen Pass in Szene setzte. Mit einem klugen Lupfer gelang dem Pariser das etwas glückliche Führungstor zum 1:0.

Es ist ein bemerkenswertes Zeichen der Wertschätzung, dass Draxler das Team mit der Binde in die Partie führen durfte. Der Angreifer hat schließlich eine Saison hinter sich, in der er im Klub „ein bisschen den Anschluss verloren“ hat, wie er sagt. Die Konkurrenz im Angriff von Paris St. Germain ist groß, was im Übrigen auch für die Nationalmannschaft gilt. Nun war er Anführer einer Mannschaft, in der etliche wichtige Spieler fehlten, und die immer wieder Probleme hatte. Im Spiel mit dem Ball, aber auch beim Verteidigen des eigenen Tores. Bundestrainer Joachim Löw wandelte durch seine Coaching-Zone, die Hände in den Taschen; wenn seine Spieler wieder mal zu ungenau agierten, klatschte er zaghaft zur Aufmunterung in die Hände.

Im Schaulaufen für ernstere Aufgaben spielte sich kaum jemand in den Vordergrund. Kai Havertz bereitete die ersten beiden Tore vor, das war stark, auch wenn ihm andere Aktionen weniger gut gelangen. Debütant Florian Neuhaus von Borussia Mönchengladbach traf nach dem besten Spielzug des Abends und einem Doppelpass mit Havertz zum 2:1 (56.). Waldschmidt hatte zumindest ein paar gefährliche Momente und schoss in der Schlussphase mit einem präzisen Abschlus das 3:2 (81.), und auch Julian Brand war sehr präsent. Der Linksverteidiger Nico Schulz, der auch bei Borussia Dortmund um Einsätze kämpfen muss, leitete hingegen mit einem Fehlpass das zwischenzeitliche 1:1 ein, das Ozan Tufan aus 16 Metern erzielte (50.).

Glück mit Schiedsrichterentscheidungen hatte das deutsche Team auch nicht. Nach 67 Minuten hatte Jonathan Tah vor dem eigenen Strafraum Florian Neuhaus angespielt der grob von Karaca umgerannt wurde, der den Ball eroberte und das 2:2 erzielte (67.). Vermutlich hätte ein Videoassistent drüben in Deutz den Treffer annulliert, doch die Technik kam an diesem Abend nicht zum Einsatz. Es war ein etwas glücklicher Ausgleich, weil die Mannschaft von Joachim Löw gerade eine bessere Phase hatte. Und in der Nachspielzeit gelang dem eingewechselten Kenan Karaman sogar noch das 3:3. „Wir haben die Türken eingeladen, Tore zu schießen“, sagte Draxler. „Es fängt schon vorher an. Wenn du 2:1 führst, musst du es souveräner spielen. Das haben wir nicht geschafft, das ist enttäuschend.“

Es ist ja viel über den Sinn dieser Testspiele diskutiert worden, und echte Argumente für solche Veranstaltungen inmitten der Hochbelastungsphase für die Spieler lieferte die Partie nicht. Aber ein paar Erfahrungen und Erkenntnisse nehmen die Spieler und die Trainer schon mit von diesem Abend. Neben Neuhaus durften auch noch Jonas Hofmann von Borussia Mönchengladbach und Mahmoud Dahoud (Borussia Dortmund) ihre Länderspieldebüts geben.