Löw und das DFB-Team : Zarter Trend nach oben für Deutschland

Was die deutsche Fußball-Nationalmannschaft mit Robert Lewandowski wäre, schien Uli Hoeneß sich ganz gut vorstellen zu können: kaum zu schlagen. Am späten Sonntagabend musste sich Hoeneß allerdings mit einer anderen Vorstellung beschäftigen: was der FC Bayern ohne Lewandowski wäre. Dieser Gedanke schien ihm durch den Kopf zu schießen, nachdem er als TV-Experte im RTL-Studio die Bilder des am Knie verletzten Angreifers gesehen hatte.

Ihm sei „das Herz stehengeblieben“, sagte Hoeneß. Zuvor hatte er noch im Zusammenschnitt verfolgen können, wie Lewandowski mit der polnischen Nationalmannschaft das getan hat, was er auch in München beständig tut, Tore schießen, zwei in diesem Fall beim 3:0 im WM-Qualifikationsspiel gegen Andorra. Hoeneß’ Puls beruhigte sich wieder, nachdem telefonische Erkundungen ergeben hatten, dass es offenbar keine schwere Verletzung sei – das Bundesliga-Topspiel an diesem Samstag bei RB Leipzig allerdings wird Lewandowski womöglich verpassen.