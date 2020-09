Joachim Löw und das DFB-Team : Verspielte Siege

Ilkay Gündogan war sauer. Nicht nur angefressen, wie man im Standard-Fußballerdeutsch vielleicht sagen würde, sondern richtig sauer – „angepisst“, sagte er, was eine Vokabel ist, die einem, der schon so lange dabei ist, nicht ohne weiteres über die Lippen gehen würde. Gündogan hatte also etwas loszuwerden am Sonntagabend, so wie, in gewählterer Form, auch Toni Kroos, den es ebenfalls ziemlich wurmte, dass die deutsche Nationalmannschaft zum zweiten Mal binnen drei Tagen eine Führung verspielt hatte: „Wenn sechs Punkte zu verteilen sind und du nur zwei holst, ist das enttäuschend.“

Und ja, in gewisser Weise galt das auch für Joachim Löw. Nur hatte dessen Tonspur rein gar nichts von der Schärfe seiner beiden erfahrensten Spieler, sondern eher von der Monotonie der sechs Männer mit den Rasenmähern, die lange nach dem Abpfiff in gleichmütiger Pflichterfüllung die Spuren des 1:1 zwischen der Schweiz und Deutschland im Basler St. Jakob-Park beseitigten. Einerseits klang der Bundestrainer so, wie er immer klang in den vergangenen Tagen: mit einer gewissen Gleichgültigkeit gegenüber dem Resultat, mit dem inzwischen arg strapazierten Klagelied auf die schwierigen Umstände, aber irgendwie schien Löw schon auch bewusst geworden zu sein, dass es vielleicht nicht den allerbesten Eindruck macht, wenn die Erinnerung an den letzten Sieg einer Fußball-Nationalmannschaft immer weiter im Nebel der Erinnerung versinkt.