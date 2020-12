Comeback in Nationalelf : Boateng „absolut offen“ für Rückkehr ins DFB-Team

Rio-Weltmeister Jerome Boateng würde ein Comeback in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft begrüßen. „Wenn ich gefragt werde, bin ich absolut offen dafür“, sagte der Abwehrspieler von Bayern München im „Sportschau-Club“ der ARD. „Für Deutschland zu spielen war immer das Größte und eine absolute Ehre für mich, davon träumt man als Kind“, betonte Boateng (32), den Joachim Löw im März 2019 wie Thomas Müller und Mats Hummels aussortiert hatte. Seither hatte der Bundestrainer immer wieder betont, den Weg der Verjüngung seiner Auswahl weitergehen zu wollen. Das sei „absolut legitim“, meinte Boateng.

Auch deshalb führte er aus: „Ich bin nicht so, dass ich damit rechne und sage: Oh, ich muss zurück in die Nationalmannschaft. Ich weiß, was ich kann und um meine Qualität und bin da ganz ruhig und entspannt.“ Das bislang letzte seiner 76 Länderspiele (ein Tor) bestritt er beim 0:3 in der Nations League im Oktober 2018 in Amsterdam gegen die Niederlande.

Der frühere Fußball-Nationalspieler Mesut Özil ist derweil seiner Reservistenrolle beim FC Arsenal überdrüssig. „Natürlich würde ich mir wünschen, dass ich dem Team gerade jetzt helfen könnte“, antwortete Özil einem Fan bei Twitter auf die Frage, ob er glücklich sei bei den Gunners: „Aber solange ich die Chance nicht bekomme, hoffe ich einfach, dass wir sehr bald wieder bessere Ergebnisse bekommen.“ Arsenal hat nur eines der jüngsten sechs Pflichtspiele gewonnen.

In der Premier League ist der 13-malige Meister seit sieben Begegnungen sieglos (fünf Niederlagen) und auf Rang 15 abgerutscht, am Dienstag scheiterte er im Ligapokal-Viertelfinale an Manchester City (1:4). Özil kam in keinem einzigen Saisonspiel zum – wohl, weil der Klub den Topverdiener (Vertrag bis 2021) los werden möchte. „Es sind sehr schwere Zeiten für alle im Klub, nicht nur für mich. Die Situation ist für alle frustrierend“, schrieb der Rio-Weltmeister am Mittwochabend weiter. Seine Antwort beschloss er mit dem Satz: „Lasst uns positiv bleiben!“