Kolumbiens James Rodríguez : Der beleidigte Superstar teilt kräftig aus

Kolumbien verzichtet bei der Copa América auf James Rodríguez. Das will der frühere Spieler des FC Bayern nicht einfach so hinnehmen – und teilt mit drastischen Worten und einem herben Fluch aus.

Der Tag, an dem sich ein ganzes Land und vielleicht sogar die ganze Fußball-Welt in James Rodríguez verliebte, liegt nun schon fast sieben Jahre zurück. Im ausverkauften Maracanã in Rio de Janeiro nahm der damals 22 Jahre alte Kolumbianer an einem lauen Junitag ein Zuspiel aus der Luft an, drehte sich um die eigene Achse und schoss den Ball aus gut 25 Metern volley unter die Torlatte.

F.A.Z. Newsletter Sport Mo. – Fr. um 16.00 Uhr; Sa. – So. um 18.00 Uhr ANMELDEN

Uruguays Verteidiger Diego Godín und Torhüter Fernando Muslera blieb nur die Zuschauerrolle. Am Ende des WM-Achtelfinalspieles hieß es 2:0 für Kolumbien, James hatte beide Tore erzielt, war zum Weltstar aufgestiegen und wechselte zu Real Madrid. Sieben Jahre später stehen zwar die in die Jahre gekommenen Uruguayer Godín und Muslera bei der Copa América 2021 in Brasilien immer noch im Kader, Kolumbien aber verzichtet auf die Dienste seines Superstars.