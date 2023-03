Jamal Musiala steht für den Neustart der deutschen Fußball-Nationalmannschaft nicht zur Verfügung. Der Mittelfeldstar des FC Bayern München musste wegen eines Muskelfaserrisses im linken Oberschenkel abreisen. Eine Nachnominierung nimmt Bundestrainer Hansi Flick für den 20-Jährigen nicht vor. „Wir alle haben gehofft, dass Jamal fit ist, weil er einzigartige Qualitäten hat“, sagte Flick am Montag. Auf sein neues geplantes Offensivgespann aus Musiala und dem Leverkusener Florian Wirtz muss er weiter verzichten.

Musiala war am Vorabend beim 1:2 des FC Bayern auswärts gegen Bayer Leverkusen zur Pause eingewechselt worden. Die Münchner verloren durch die Niederlage die Tabellenführung. Sie treffen nach der Länderspielpause am 1. April zu Hause auf den aktuellen Spitzenreiter Borussia Dortmund. Wie lange Musiala ausfällt, teilten der Deutsche Fußball-Bund und der FC Bayern am Montag nicht mit. „Wir wünschen ihm, dass er so schnell wie möglich fit ist“, sagte Flick.

Im Aufgebot für die ersten Testländerspiele nach dem WM-Debakel stehen gegen Peru am Samstag (20.45 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zu Länderspielen und im ZDF) in Mainz und drei Tage später (20.45 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zu Länderspielen und im RTL) in Köln gegen Belgien sechs Neulinge in Flicks Kader. Mergim Berisha, Kevin Schade, Marius Wolf, Josha Vagnoman und Felix Nmecha gehören erstmals zum A-Aufgebot wie auch der von der U 21 nach oben geholte Malick Thiaw. „Wir sind neugierig auf das, was wir sehen werden“, sagte Flick. Wirtz, Emre Can, Bernd Leno kehren nach langen Pausen zurück, Timo Werner ist nach seiner kurz vor der WM erlittenen Bänderverletzung auch wieder dabei.

U 21 trifft auf Japan

U-21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo hat derweil wegen des Fehlens von Malick Thiaw und Maximilian Bauer zwei Spieler nachnominiert. Simon Asta (Spielvereinigung Greuther Fürth) und Kenneth Schmidt (SC Freiburg) sollen laut Mitteilung des Deutschen Fußball-Bundes nun ihre Chance bekommen. Während Thiaw (AC Mailand) von Hansi Flick in die A-Nationalmannschaft berufen wurde, fehlt der Augsburger Bauer verletzungsbedingt. Am Freitag trifft die U 21 in der Frankfurter PSD Bank Arena auf Japan. Vier Tage später spielt das Team in Sibiu gegen Rumänien. Dabei will sich die Mannschaft weiter auf die EM-Endrunde im Sommer einstimmen, bei der Deutschland als Titelverteidiger startet.

Der deutsche Fußball kann sich möglicherweise auf ein weiteres Ausnahmetalent freuen. Der in Österreich geborene Mittelfeldspieler Paul Wanner von Bayern München hat sich vorerst für den Deutschen Fußball-Bund (DFB) entschieden. Das bestätigte U-21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo am Montag in Frankfurt/Main. „Er möchte den Weg mit dem DFB weiter gehen, ohne endgültig eine Entscheidung zu treffen“, sagte Di Salvo. Wanner hat für die deutsche U 17 und U 18 insgesamt 15 Länderspiele bestritten, seine Mutter stammt aus der Alpenrepublik, sein Vater ist Deutscher. Österreichs Teamchef Ralf Rangnick will den Youngster mit der doppelten Staatsbürgerschaft für seine Auswahl gewinnen.

Bei einem Treffen mit Wanner, dessen Vater und dessen Berater „vor zehn Tagen haben wir ihm den Weg aufgezeigt, den es in Deutschland gibt“, berichtete di Salvo. Der 17 Jahre alte Wanner, jüngster Bundesliga-Spieler in der Geschichte des deutschen Rekordmeisters und bei den Profis bereits achtmal im Einsatz, sei „ein riesiges Talent“. Di Salvo warnte aber vor zu großen Erwartungen. „Ich bin der Meinung, dass er Schritt für Schritt gehen soll. Er hat in letzter Zeit sehr wenig gespielt“, sagte er.

Flick verteidigte derweil die Nominierung von gleich sechs Neulingen und stellte allen Debütanten auch einen Länderspieleinsatz in Aussicht. „Das ist unser Plan. Wir müssen erstmal abwarten, wie die Trainingseindrücke sind. Wir sind neugierig, was wir sehen werden“, sagte der Bundestrainer. „Für uns ist es enorm wichtig, den Kader in der Breite aufzustellen“, betonte Flick mit Blick auf die Heim-EM 2024. Er wolle sehen, „wer könnte das Potential haben, bei der Euro dabei zu sein“, sagte der 58-Jährige.

„Weil wir Potentiale erkennen“

Josha Vagnoman, Marius Wolf, Felix Nmecha, Malick Thiaw, Mergim Berisha und Kevin Schade habe man bewusst gewählt, „weil wir Potentiale erkennen“, betonte Flick. Auch die Pause für mehrere arrivierte Akteure wie Thomas Müller, Ilkay Gündogan, Leroy Sané oder Niklas Süle verteidigte der Bundestrainer: „Man hätte die Spieler alle mitnehmen können, die wären auch gerne dabei gewesen.“ Aber: „Man hätte ihnen nicht die Möglichkeit gegeben zu spielen.“

Fortgesetzt werden soll der Kurs einer Annäherung an die Fans. Ein öffentliches Training soll es laut DFB-Sportdirektor Rudi Völler nun möglichst in jeder Länderspielwoche geben. Auch der engere Austausch mit den U-21-Junioren soll gefördert werden. Am Dienstag werden A-Team und Junioren gemeinsam Abendessen.