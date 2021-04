BVB-Fansprecher Scholz : „Das ist ein Schlag ins Gesicht“

Herr Scholz, ist das schnelle Ende der Super League-Pläne tatsächlich ein Erfolg protestierender Fans, wie viele Schlagzeilen und englische Klubbesitzer behaupten?

Ja und Nein. Gerade in England haben die wütenden und entsetzten Reaktionen vieler Fans und Politiker ein großes Stück dazu beigetragen. Aber auch die Hinterzimmerdiplomatie einiger Vereine, wie dem BVB, der ECA und der Uefa hat eine Rolle gespielt.

IOC-Präsident Thomas Bach sagte unter der Woche, dass die Fußball-Anhänger „für die wertebasierten Sportorganisationen“ eingetreten seien. Haben da wirklich Leute für die Systeme von IOC oder gar Fifa protestiert?

Das ist aus unserer Sicht als Fanvertreter, die sich seit Jahren im Bereich Fanpolitik für einen nachhaltigen und stabilen Fußballsport einsetzen, ein Schlag ins Gesicht. Verbände wie das IOC, die vielen Vorwürfen im Bereich Korruption ausgesetzt sind, sind keine Partner mit denen wir auf der gleichen Seite stehen. Auch die Uefa und die ECA stellen sich ja jetzt als die Heilsbringer des Fußballs hin. Aber in Wahrheit haben wir komplett andere Ziele: Wir wollen den Fußball nachhaltiger und für uns alle lebenswerter machen. Darum ging es den Verbänden nie.

In den Kommentaren von Uefa-Präsident Aleksander Čeferin oder auch von DFB und DFL tauchten Formulierungen auf, die ganz ähnlich klingen, wie alte Forderungen aktiver Fußballfans. Findet hier eine Art Vereinnahmung statt?

Das ist sicherlich so. Die Forderungen, die jetzt im Wortlaut fast gleich von den Verbänden kommen sind aber nur Lippenbekenntnisse. Die Dinge, die umgesetzt werden, wirken in eine andere Richtung. Konzepte, die wir von Fanseite für einen nachhaltigen Fußball vorgelegt haben, werden seit Jahren schlichtweg ignoriert. Mit der reformierten Champions League machen die Vereine und die Verbände die nächsten Schritte auf dem alten Weg.

Was ist das Problem?

Die Neustrukturierung des Wettbewerbs wird bewirken, dass die Schere zwischen großen und kleinen Clubs im europäischen Fußball weiter auseinander geht. Zum Beispiel weil bestimmten Vereinen die Möglichkeit gegeben wird, bei verpasster sportlicher Qualifikation über eine Koeffizientenregelung an der Champions League teilzunehmen. Es ist wieder einmal so, dass zugunsten der großen Ligen und Klubs kleinere Vereine und Ligen benachteiligt werden. Aber der Fußball leidet – auch als Produkt – mehr und mehr darunter, dass die Ungleichheit größer wird. Ich habe aber den Eindruck, dass weiterhin viele Akteure blind sind vor Gier.

Auch beim BVB?

Wir sprechen immer wieder sehr offen mit der Vereinsführung darüber, dass ihr Einfluss in der DFL und in der ECA genutzt werden kann. Manchmal werden die Stimmen der Fans gehört, aber es gibt eben Themen, da sind Positionen eines Geschäftsführers anders als die der Fans. Ich verstehe, dass ein Geschäftsführer Planungssicherheit haben möchte und gerne einen Weg findet, wie er auch als Fünfter gegebenenfalls Champions League spielen kann. Unsere Fanposition ist deutlich anders. Wenn wir 5. nach 34. Spieltagen sind, dann haben wir es nicht verdient, Punkt. Man kann ja auch nicht sagen, dass Schalke nicht absteigen soll, weil sie vor zwei Jahren noch Vizemeister wurden. Die einzige Basis für die Qualifikation muss immer die aktuelle Saison sein - singulär betrachtet. Das ist nicht nur die Position von Fans, sondern ja auch die von vielen Spielern. Fußball ist ein harter Wettbewerb, das bringt die Branche mit sich. Da müssen die Vereine dann eben anders Planen, Planungssicherheit über Jahre zu garantieren geht im Fußball eben nicht - und das ist auch gut so.

Wie groß war Ihre Sorge in den Tagen der Super League-Debatte, dass der BVB und die Bayern doch mitmachen?

Ich hatte große Angst. Denn schlussendlich hätte sich vielleicht auch Borussia Dortmund den Mechanismen des Marktes nicht entziehen können, wenn der FC Bayern sich entschieden hätte, so einer Super League beizutreten. Dann hätte man am Ende sagen müssen: Wir spielen dieses Spiel mit.

Das Fanbündnis „Unsere Kurve“ hat massiven Widerstand gegen die reformierte Champions League angekündigt. Wie könnte der aussehen?

Wenn wieder Fans in die Stadien kommen, wird es lautstarke Proteste geben. Aber ich glaube, wir sind an einem Punkt, dass der Widerstand politischer werden wird. Die vergangene Woche hat gezeigt, dass wir das Spiel nicht einfach den Märkten überlassen dürfen. Dass die Politik eine Mitverantwortung dafür trägt, den Fußball als Kulturgut zu schützen. Ganz normale Bürgerinnen und Bürger haben verstanden, worauf das Ganze abzielt, das könnte den Anstoß zu neuen rechtlichen Rahmenbedingungen geben. In Großbritannien gibt es neuerdings Politiker, die fordern, das einzuführen, was uns in Deutschland etwas resistenter gegen die Super League machte, das macht uns ein wenig stolz. Denn wir haben in den vergangenen Jahren extrem für die 50+1-Regel gekämpft, die uns jetzt davor geschützt hat, dass sich die deutschen Vereine den Interessen von Investoren unterwerfen mussten.