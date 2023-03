Fünfzig Jahre ist es her, dass sich der Hubertus-Hirsch durch ein Schlupfloch auf die Trikots von Eintracht Braunschweig pirschte und damit eine Revolution im deutschen Fußball auslöste. Bis dahin war der Hirsch nur das Maskottchen eines Kräutersirups namens Jägermeister, und die Eintracht trug einen Löwen auf der Brust.

Hirsch statt Löwe, dafür bot Jägermeister-Chef Günter Mast 100.000 Mark pro Jahr, das war eine Menge Geld für den Verein. Im März 1973 liefen die Braunschweiger gegen Schalke zum ersten Mal mit dem Hirsch auf. Weil der Deutsche Fußball-Bund Trikotwerbung aber verboten hatte, war der Hirsch kurzerhand zum Wappentier der Eintracht befördert worden, und als solches durfte er öffentlich auf der Brust prangen.

Darauf einen Jägermeister!

Eine echte Schnapsidee von Günter Mast, der seinen Hirsch und sein Cocktail aus 56 Kräutern plötzlich in allen Medien wiederfand. Ohne den Hirsch auf den Braunschweiger Trikots würde sein Gebräu womöglich heute noch in Miniflaschen an Trinkhallen verkauft. So aber hat es eine steile Karriere hingelegt, mit 112 Millionen verkauften Flaschen weltweit. Nix mehr Hubertus, sondern Jägerbomb und Flying Hirsch.

So hat Mast hierzulande nicht nur die Trikotwerbung hoffähig gemacht, sondern auch die innige Verbindung von Alkohol und Sport. Sein Hirsch hat den Anstoß gegeben, und vor allem die Bierbrauer haben den Steilpass aufgenommen. Man schaue sich nur mal das Protokoll der DSB-Präsidiumssitzung vom Mai 2001 an. Darin plädiert die Spitze des deutschen Sports „für einen verantwortungsbewussten Umgang mit alkoholischen Getränken, spricht sich aber nachdrücklich gegen ein generelles Verbot von Alkoholwerbung aus, da sich beispielsweise viele Brauereien sowohl im Spitzen-, als auch im Breitensport finanziell stark engagieren.“

Das ist eine lustige Begründung. Klingt, als würde die SSC Neapel erklären, man plädiere für einen verantwortungsbewussten Umgang mit der Camorra, spreche sich aber nachdrücklich gegen ein generelles Verbot von Camorra-Werbung aus, da sich viele Clans sowohl im Spitzen-, als auch im Breitensport finanziell stark engagierten.

Ja, ich weiß, der Vergleich hinkt schlimmer als Neymar nach einer Schwalbe. Die Camorra ist kriminell, die Brauereien sind es nicht. Doch von den neun Millionen Deutschen „mit problematischem Alkoholkonsum“, die das Bundesgesundheitsministerium zählt, werden schon ein paar zu jenen gehören, die während eines Bundesligaspiels bis zu 30.000 Liter Bier trinken, von den TV-Sportlern daheim ganz zu schweigen. Fußball, Sportwetten, Bier – mehr braucht der deutsche Sportsfreund nicht. Darauf einen Jägermeister!