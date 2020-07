Jack Charlton ist tot : England verliert einen Weltmeister

Weltmeister: Jack Charlton (rechts) feiert 1966 im Wembley-Stadion mit Pokal in der Hand Teamkollege Bobby Moore an der Seite. Bild: Picture-Alliance

Der englische Fußball trauert um seinen Weltmeister Jack Charlton. Wie sein langjähriger Klub Leeds United und seine Familie mitteilten, starb Charlton am Freitagabend im Alter von 85 Jahren nach langer Krankheit. Der Abwehrspieler gehörte 1966 wie sein älterer Bruder Sir Bobby Charlton zur englischen Mannschaft, die mit einem 4:2-Erfolg nach Verlängerung gegen die DFB-Auswahl das legendäre Endspiel im Londoner Wembley-Stadion gewann.

„Jack ist am Freitagabend friedlich in seinem Zuhause in Northumberland im Kreise seiner Familie gestorben“, hieß es in einem Statement der Charlton-Familie: Er wird eine große Lücke hinterlassen. Aber wir sind dankbar für ein Leben voller schöner Erinnerungen mit ihm."

Eine ganze Karriere bei Leeds United

Charlton absolvierte 35 Länderspiele und 773 Begegnungen. Während seiner gesamten Profikarriere stand er bei Leeds United unter Vertrag. Er stand während seiner Karriere stets im Schatten seines noch talentierteren Bruders Bobby. 1967 wurde er aber auch als dessen direkter Nachfolger zum Fußballer des Jahres in England gekürt.

Nach dem Ende seiner Karriere als Spieler 1973 arbeitete er auch als Trainer, zunächst im englischen Ligafußball, aber erstaunlicherweise nie in Leeds. Mit Irlands Nationalmannschaft gewann er 1988 bei der Europameisterschafts-Endrunde in Deutschland die erste Partie ausgerechnet gegen England mit 1:0. 1995 beendete er nach dem Scheitern in der EM-Qualifikation seine Tätigkeit in Irland und seine Trainerkarriere.