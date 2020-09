Bayern-Gegner FC Sevilla : Rakitic und die Rückkehr zum Herzensverein

Beim FC Sevilla will der frühere Schalker Ivan Rakitic wieder an neue Erfolge anknüpfen. Im Herzen Andalusiens nahm einst die Weltkarriere des Kroaten ihren Anfang. Der Liebe zum Verein blieb er treu.

An den FC Bayern hat Ivan Rakitic keine guten Erinnerungen. Rund einen Monat ist es her, da saß er in Lissabon am Spielfeldrand und verfolgte von der Bank aus eines der surrealsten Spektakel in der Geschichte des europäischen Fußballs. Mit 8:2 Toren fegten die Münchner den FC Barcelona aus dem Stadion. Für Rakitic, der nicht zum Einsatz kam, war es ein unwürdiger letzter Auftritt als Angestellter der Katalanen. Die Umwälzungen, die danach folgten, trieben ihn aus der Stadt. Aber unglücklich ist er darüber nicht. Ganz im Gegenteil. Für die in heutigen Zeiten mehr als symbolisch zu verstehende Ablösesumme von 1,5 Millionen Euro durfte er Barcelona verlassen und zum FC Sevilla zurückkehren, seinem Herzensverein. Von dort aus war er 2014 nach Barcelona gekommen.

Mit seinem neuen, alten Klub trifft Rakitic in seinem ersten Pflichtspiel nach der Rückkehr nun wieder auf den FC Bayern. Im Rahmen des europäischen Supercups stehen sich die Sieger von Champions League und Europa League an diesem Donnerstag (21.00 Uhr bei Sky und DAZN) in der ungarischen Hauptstadt Budapest gegenüber. Für Sevilla ist es der Auftakt in eine verheißungsvolle Saison. Anders als in den vergangenen Jahren wurden die wichtigsten Stammkräfte gehalten und mit Rakitic eine Führungsfigur verpflichtet, die keine Eingewöhnungszeit benötigen dürfte.