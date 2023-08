Dieses abrupte Ende hat kaum jemand kommen sehen. Vor wenigen Tagen erst hatte der italienische Fußballverband (FIGC) National­trainer Roberto Mancini auch die Verantwortung für die Nachwuchsmannschaften der U 21 und U 20 übertragen. Damit sollte gewährleistet werden, dass Mancini die Entwicklung junger Spieler vorantreiben und sie an die Squadra Azzurra der Senioren heranführen kann. Das klang nach Aufbruch, nicht nach Abschied.

Umso tiefer sitzt jetzt der Schock, nachdem Mancini FIGC-Präsident Gabriele Gravina am Samstag in einer offenbar dürren Mail von seinem Rücktritt in Kenntnis gesetzt hatte. Über die sozialen Medien ließ Mancini die erschütterte Fußballnation wissen, er stelle sein Amt „aus persönlichen Gründen“ zur Verfügung. Artig bedankte sich Mancini beim FIGC-Präsidenten und dem gesamten Fußballverband für das ihm entgegengebrachte Vertrauen. Auch an „alle meine Spieler und Fans“, die ihn „in den vergangenen fünf Jahren begleitet“ hätten, richtete Mancini Dank und Grüße aus. Schließlich versicherte der scheidende „Commissario Tecnico“, er werde den „außergewöhnlichen Sieg bei der EM 2020 immer im Herzen tragen“.