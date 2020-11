Italiens Nationalcoach Mancini : Der Kopf von „una mannschaft“

Vielleicht muss man die bleischwere Frage gar nicht beantworten: Ist es schlimmer, als vierfacher Fußball-Weltmeister die Qualifikation zu einer Endrunde der Weltmeisterschaften zu verpassen oder dort als amtierender Titelträger gleich in der Gruppenphase auszuscheiden? Jedenfalls war 2018 für die Auswahlmannschaften Italiens und Deutschlands gleichermaßen ein „annus horribilis“.

In Russland fand erstmals seit 60 Jahren eine WM-Endrunde ohne die Squadra Azzurra statt, die im Qualifikations-Play-off an Schweden gescheitert war, während „Die Mannschaft“ aus Deutschland zum ersten Mal in der Geschichte ihrer WM-Teilnahmen überhaupt – mithin seit 1934 – die Gruppenphase nicht überstand.

Und heute? Ist in Deutschland der Scherbenhaufen des Nationalfußballs nach der historischen Halbdutzend-Pleite gegen Spanien in der Uefa Nations League vom Dienstag weiter in die Höhe gewachsen. Dagegen jubeln in Italien Tifosi und Medien, einmütig und mit vollem Recht, nach dem famosen 2:0 von Sarajevo gegen Bosnien-Hercegovina vom Mittwoch sowie der souveränen Qualifikation für das Final-Four-Turnier der Nations League. Bei dem Ereignis wird Italien, sozusagen als Extrabonus, sogar die Gastgeberrolle spielen dürfen: Die Halbfinals und das Endspiel werden vom 6. bis 10. Oktober 2021 in Turin und in Mailand ausgetragen. Dann wohl wieder in vollen Stadien.

Ein heller Stern am Firmament

Wenn man den Schlagzeilen der italienischen Tages- und Sportzeitungen vom Donnerstag glauben darf, ist die Squadra Azzurra zwei Jahre nach ihrer dunkelsten Nacht als heller Stern ans Firmament des europäischen Fußballs zurückgekehrt. Die „Gazzetta dello Sport“ berichtete von „einem Spektakel und einem schönen Spiel“ in der bosnischen Hauptstadt. Auch „Tuttosport“ wusste aus Sarajevo von „Sieg und Schönheit“ zu berichten. Der „Corriere dello Sport“ rief in dicker Balkenschrift einfach nur: „Grazie, Mancio“.

Tatsächlich ist der Wiederaufstieg, ja die Auferstehung der Squadra Azzurra maßgeblich das Verdienst von Nationaltrainer Roberto Mancini, der in einer Woche seinen 56. Geburtstag feiert. Denn anders als in Deutschland, wo man beim DFB nibelungentreu an Bundestrainer Joachim Löw festhält, hat der italienische Fußballverband FIGC den Neubeginn nach der Katastrophe „vom Kopf her“ begonnen: Der glücklose Gian Piero Ventura wurde nach der Schmach der verpassten Qualifikation umstandslos entlassen und im Mai 2018 durch Mancini ersetzt. Mancinis Bilanz als „Commissario Tecnico“ ist eindrucksvoll.

In 27 Spielen gelangen 18 Siege und sieben Unentschieden, es gab nur zwei Niederlagen. Inzwischen ist die Squadra Azzurra seit 26 Monaten und in 22 Spielen ungeschlagen. Mancinis beeindruckende Ausbeute von durchschnittlich 2,26 Punkten pro Spiel wird freilich noch von seinem Assistenten Alberico Evani übertroffen: Der hat in drei Spielen drei Siege erreicht, ein 4:0 gegen Estland am 11. November, vier Tage darauf ein 2:0 gegen Polen und am Mittwoch dann in Bosnien-Hercegovina das gleiche Ergebnis. Wegen einer Sars-CoV-2-Infektion, festgestellt beim routinemäßigen Test von Mannschaft und Stab vor dem Spiel gegen Estland, befindet sich Mancini seit dem 6. November in seinem Haus in Rom in Quarantäne. Symptomfrei, wie er versichert.

Mancini schweißt die Mannschaft zusammen

Die Übungseinheiten im Trainingslager in Coverciano bei Florenz, unter Führung seines Assistenten Evani, hatte Mancini mittels Drohne verfolgt und hernach zusammen mit dem Trainerstab über die Aufstellung entschieden. Bei den Spielen, die er daheim auf der Couch verfolgte, war Mancini fortgesetzt telefonisch mit der Trainerbank verbunden. Ein Einbruch bei Spielfreude und Effizienz war in den Spielen ohne Cheftrainer jedenfalls nicht zu erkennen.

Mancini hat es in den zweieinhalb Jahren seiner Amtszeit verstanden, ein physisch schlagkräftiges und psychisch stabiles, ein spielfreudiges und kombinationssicheres, ein abwehrstarkes und angriffslustiges Team aus älteren und jungen Spielern zu formen: „una mannschaft“, könnte man sagen, die meist im 4-3-3 drängt, aber auch im 4-4-2 ein Spiel kontrollieren kann. Anders als Löw hat Mancini Routiniers nicht formal aussortiert. Spielern wie Acerbi, Bonucci und Chiellini, Florenzi, Immobile und Insigne gönnt er gelegentlich bloß die Pausen, die sie ohnehin brauchen – oder die sie wegen positiver Corona-Tests in ihren Klubs zuletzt einlegen mussten.

Vor allem aber hat Mancini gehalten, was er zu Beginn seiner Amtszeit versprochen hat: „Die Tür steht für alle offen.“ Er hat seit Mai 2018 fast zwei Dutzend Debütanten sowie Rückkehrer nach langer Pause eingesetzt, gegen Estland erzielte zum Beispiel der Freiburger Vincenzo Grifo seine ersten beiden Treffer im Nationaltrikot. Torhüter wie Gianluigi Donnarumma, Verteidiger wie Alessandro Bastoni und Luca Pellegrini, Mittelfeldspieler und Angreifer wie Federico Chiesa, Sandro Tonali, Manuel Locatelli, Nicolò Barella, Moise Kean und Nicolò Zaniolo, die allesamt erst Anfang zwanzig sind, aber schon beträchtlich Erfahrung gesammelt haben, sind das überaus verheißungsvolle Fundament, auf dem Mancini eine im europäischen und im Weltfußball mehr als konkurrenzfähige Macht schaffen kann. Für die Endrunden von Europameisterschaft und Nations League im kommenden Jahr ist Italien gerüstet.