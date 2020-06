Aus bei Brescia Calcio : Balotelli aus der Heimat verstoßen

Vielleicht war dieses Märchen von Beginn an zu schön, um wahr werden zu können. Im August 2019 kehrte Mario Barwuah Balotelli nach langer Wanderschaft durch die internationale Welt des Fußballs in seine Heimatstadt Brescia zurück. Und unterschrieb einen Dreijahresvertrag beim Klub Brescia Calcio, dem nach acht Jahren „Exil“ in der zweiten Liga zur Saison 2019/20 die Rückkehr in die Serie A geglückt war. Die Sterne schienen günstig zu stehen für einen Neubeginn Balotellis mit Brescia Calcio – und für eine Erfolgsgeschichte Brescias mit dem berühmtesten Sohn der Stadt. Doch nun scheint das abrupte Ende gekommen.

FAZ.NET komplett Zugang zu allen exklusiven F+Artikeln. Bleiben Sie umfassend informiert, für nur 2,95 € pro Woche. Jetzt 30 Tage kostenfrei testen

Matthias Rüb Politischer Korrespondent für Italien, den Vatikan, Albanien und Malta mit Sitz in Rom. F.A.Z.

Zwar wurde Balotelli, Sohn ghanaischer Einwanderer, im August 1990 in Palermo auf Sizilien geboren. Doch seine Eltern Rose und Thomas Barwuah zogen schon bald nach der Geburt ihres ersten Kindes auf der Suche nach Arbeit in die reiche norditalienische Region Lombardei, in die Provinz Brescia. Mario war ein kränkelndes Kind, musste mehrere Magen-Darm-Operationen über sich ergehen lassen. Die wirtschaftliche Lage der Barwuahs blieb schwierig. Die Eltern ersuchten beim Sozialamt um Hilfe, gaben ihren drei Jahre alten Sohn zu einer Pflegefamilie, den Balotellis.

Dort, in einer alteingesessenen lombardischen Mittelstandsfamilie, wuchs Mario auf, gemeinsam mit den zwei Söhnen und der Tochter der Balotellis. Er absolvierte die Schule – und wurde bald als eines der größten Talente des italienischen Fußballs nach der Jahrtausendwende erkannt. Als Jugendlicher kickte Balotelli in Lumezzane, einem Städtchen nördlich von Brescia, ehe ihn die Scouts von Inter Mailand in die Hauptstadt der Lombardei lockten. Im Alter von 18 Jahren nahm Mario Balotelli die italienische Staatsangehörigkeit an und erklärte, ausschließlich für die Squadra Azzura, niemals für die ghanaische Nationalmannschaft spielen zu wollen. Bei bisher 36 Einsätzen für die Azzurri erzielte Balotelli 14 Tore, davon die beiden denkwürdigen Treffer beim 2:1 Italiens gegen Deutschland im Halbfinale der EM 2012 in Warschau.

In den Jugendmannschaften von Inter Mailand hatte sich Balotelli spielerisch leicht durchsetzen können. Mit 17 Jahren gab er sein Debüt in der Serie A, schoss mit 18 Jahren sein erstes Tor in der Champions League, lief mit 18 in der U-21-Nationalmannschaft Italiens und mit 19 bei den Senioren auf. Der Wechsel nach England zu Manchester City und später zum FC Liverpool, die Rückkehr nach Italien zu Inter Mailands Stadtrivalen AC Milan, dann der Umzug nach Frankreich zu Nizza und schließlich Marseille wurden von allerlei Disziplinlosigkeiten und Kapriolen des hochtalentierten Fußballers begleitet. Und immer wieder auch von rassistischen Beleidigungen durch sogenannte Fans, auf die Balotelli stets hochemotional reagierte.