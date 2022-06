Italienisches Fußball-Vorbild : Ritter Giorgio

Mit ein wenig Abstand betrachtet war es am Mittwoch denn doch der passende Abschied für Giorgio Chiellini aus der Squadra Azzurra. Nicht mit einem Sieg, sondern mit einer Niederlage, einem deutlichen, aber ehrenwerten 0:3 gegen Lionel Messis glänzendes Argentinien in der „Finalissima“, dem „Endspiel der Endspiele“ zwischen dem aktuellen Europameister und dem Sieger der Copa América. Und das im „Fußballtempel“ zu Wembley. Wo Chiellini als Kapitän der Azzurri erst elf Monate zuvor mit dem Sieg über England im EM-Finale seinen größten Triumph hatte erleben dürfen, schon damals im Herbst seiner Laufbahn.

Jetzt also ist Schluss. Mit 37 Jahren wird Chiellini nach 117 Länderspielen nicht mehr das Nationaltrikot überstreifen. Und auch nicht das von Juventus Turin, wo er die vergangenen 17 Jahre in Diensten stand. Wo er 561 Pflichtspiele absolvierte, neun Meistertitel errang und fünf Pokalsiege dazu. Wo er aber auch zweimal das Finale der Champions League verlor.

So wie ihm auch mit der Nationalmannschaft auf der ganz großen internationalen Bühne ein Erfolg versagt blieb. Bei der WM 2010 in Südafrika und 2014 in Brasilien enttäuschte Italien. Die Qualifikation fürs Finalturnier 2018 in Russland verpasste der vierfache Weltmeister im Play-off gegen Schweden. Es war der historische Tiefpunkt für die Fußballnation und auch für Chiellini. Dem gleich der nächste Niederschlag folgen sollte, die abermals verpasste Qualifikation für Qatar 2022.

Um Chiellini und dessen Vermächtnis – für die Squadra Azzurra und für den italienischen Fußball insgesamt – zu verstehen, muss man sich die Bilder nach der Play-off-Niederlage der WM-Qualifikation gegen Nordmazedonien vom 24. März in Palermo ins Gedächtnis rufen. Die jungen Spieler, auch die mittleren Alters, sanken nach dem Schlusspfiff in Tränen zu Boden.

Aber Chiellini stand aufrecht, tröstete seine untröstlichen Kameraden, umarmte sie, spendete Trost, sprach ihnen Mut zu mit einem aufmunternden Lächeln: Es würde eine zweite, eine dritte Chance für sie geben. Freilich nicht für ihn. Es war sein allerletzter Griff nach Ruhm in Azurblau, der da soeben ins Leere gegangen war. Gegen ein Land, von dem viele Italiener nicht einmal wussten, wo es liegt oder dass es überhaupt existiert.

Man hat Chiellini, der aus Pisa stammt, seine Karriere bei der AS Livorno begann und über die AC Florenz im Alter von zwanzig Jahren nach Turin kam, als „Re Giorgio“ bezeichnet. Nichts könnte falscher sein. Ein König war Chiellini nie. Er herrschte nicht. Nicht über seine eher beschränkte Technik als Fußballer und auch nicht über das Spiel oder dessen Aufbau. Stattdessen diente er immer. Immer mit Physis und Leidensbereitschaft. Immer aufopfernd in der Verteidigung, als Manndecker von altem Schrot und Korn, als Bollwerk vor dem Torhüter und manchmal sogar hinter ihm. Und nicht selten lächelte er, halb triumphierend und halb sich entschuldigend, wenn er wieder einmal in beinhartem Einsatz einen gegnerischen Angreifer ge­stoppt oder abgeräumt hatte. Sein innigster Jubel galt dem verhinderten Torerfolg der gegnerischen Mannschaft mindestens so sehr wie dem geglückten der eigenen.

Gerade weil er eine Mannschaft zu führen wusste, indem er ihr und der gemeinsamen Sache diente, wurde „Cavaliere Giorgio“ zum Vorbild und zum väterlichen Freund für eine ganze Generation junger und nicht mehr ganz junger italienischer Fußballer – in Turin, in der Serie A, in der Squadra Azzurra. Jetzt geht Ritter Georg in die USA, zum Los Angeles FC. Auch in der Neuen Welt werden sie gewiss verstehen, was in der Alten Welt einst Ritterlichkeit geheißen wurde: Demut im Sieg, Großherzigkeit in der Niederlage, Treue und Würde immer. Addio, Cavaliere Giorgio.