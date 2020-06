Italienischer Fußball : In Bergamo ist das Lächeln zurück

Gänsehautmomente gibt es auch in einer fast menschenleeren Arena. Und davor. So geschehen am Sonntagabend im „Gewiss Stadium“ zu Bergamo in der Lombardei. Nach einer Unterbrechung von 103 Tagen traten die Profis von Atalanta Bergamo wieder zu einem Pflichtspiel an, das zudem ein Heimspiel war.

Matthias Rüb Politischer Korrespondent für Italien, den Vatikan, Albanien und Malta mit Sitz in Rom. F.A.Z.

Wie bei jeder Begegnung der seit Anfang März unterbrochenen Serie A, die am Wochenende die Nachholspiele des 26. Spieltages absolvierte und am Montag sogleich mit dem 27. von insgesamt 38 Spieltagen begann, gab es vor dem Anpfiff eine Gedenkminute für die Toten der Corona-Pandemie.