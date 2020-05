Italien zum Bundesliga-Start : „Il Calcio über alles“

Auf den Titelseiten der italienischen Sportzeitungen vom Sonntag war Erling Haaland die Hauptgestalt: in der Regel mit Ganzkörperfoto in Jubelpose. Schließlich hatte der Norweger mit seinem Führungstreffer für Borussia Dortmund im Ruhrderby gegen Schalke 04 sozusagen offiziell die Pandemie-Epoche der maßgeblichen Ligen des europäischen Profifußballs eingeleitet. Das Blatt „Gazzetto dello Sport“ schrieb anerkennend: „Die Bundesliga hat den Fußball nach Monaten des Todes und der Angst wieder zum Leben erweckt. Sie hat die Weichen für die anderen gestellt, die immer noch nach Mut und Protokollen suchen.“

FAZ.NET komplett Zugang zu allen exklusiven F+Artikeln. Bleiben Sie umfassend informiert, für nur 2,95 € pro Woche. Jetzt 30 Tage kostenfrei testen

Matthias Rüb Politischer Korrespondent für Italien, den Vatikan, Albanien und Malta mit Sitz in Rom. F.A.Z.

Der „Quotidiano Sportivo“ titelte: „Germania apripista – Il calcio über alles“. Der erste Teil heißt auf Deutsch: „Wegbereiter Deutschland.“ Den zweiten Teil braucht man nicht zu übersetzen. Die Überschrift gibt recht genau den widersprüchlichen Seelenzustand italienischer Tifosi wider, wenn sie dieser Tage auf den Neustart der Bundesliga schauen.

Einerseits bewundern sie die Deutschen, weil die mit Hingabe an Planung und Ordnung geschafft haben, womit sich andere in Europa – namentlich Italiener – schwertun. Aber so ganz ohne ein bisschen Verachtung („über alles“) kann man es auch nicht hinnehmen, dass ausgerechnet die Deutschen mit ihrer Bundesliga fürs Erste die schweren Entzugserscheinungen des paneuropäischen Fußballfans lindern.

Ob die Serie A Mitte Juni den Tifosi wieder den „richtigen Stoff“ liefern kann, ist weiterhin ungewiss. Es ist ein Wechselbad der Gefühle, das ihnen von der Regierung in Rom unter Führung von Ministerpräsident Giuseppe Conte zugemutet wird. Mal heißt es, die Regierung habe sich mit dem Fußballverband FIGC und der Serie A auf ein verbindliches Protokoll zur Wiederaufnahme des Mannschaftstrainings an diesem Montag und zum Wiederanpfiff des Spielbetriebs am 13. Juni geeinigt. Und dann ist wieder alles in Frage gestellt.

Mal macht Sportminister Vincenzo Spadafora Hoffnung, und dann grätscht Regierungschef Conte, dem die Entscheidung letztlich obliegt, dazwischen. Um das angepeilte Datum vom 13. Juni zu bestätigen, sei es noch zu früh, sagte Conte am Samstag. „Wir müssen noch abwarten und erörtern, ob es genügend Garantien für die Fortsetzung der Fußball-Meisterschaft und der Wettbewerbe in anderen Sportarten gibt.“

Mehr zum Thema 1/

Dass ausgerechnet am „Bundesliga-Wochenende“ zwei Spieler von Parma Calcio positiv, aber symptomfrei auf das Coronavirus getestet wurden, war bei der Suche nach „Garantien“ gewiss nicht hilfreich. Die beiden Fußballer wurden unter Quarantäne gestellt. Der Rest des Teams setzte das individuelle Training fort. Anders als in einem gemeinsam vom Fußballverband FIGC und der Regierung ausgehandelten Protokoll vereinbart, weigern sich zahlreiche Klubs der Serie A, ihre Teams mit dem geplanten Beginn des Mannschaftstrainings an diesem Montag für mindestens zwei Wochen zu kasernieren. Stattdessen wollen sie die Spieler vorerst weiter individuell trainieren und nach Abschluss des Trainings wieder nach Hause fahren lassen.