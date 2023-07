Israel bei U-21-EM : Junge Außenseiter aus dem Nahen Osten

Vielleicht ist es ein schwacher Trost für die längst ausgeschiedene deutsche Mannschaft, dass die Halbfinals der U-21-Europameisterschaft die Perspektive auf die Teilnehmer verändert haben. Zunächst erschien die Gruppe des DFB-Teams mit den starken Engländern sowie Tschechien und Israel eher leicht, Deutschlands letzter Platz wirkte peinlich.

Doch nun stehen sowohl die Israelis als auch die Engländer im Halbfinale, wo sie sich am Mittwochabend (18 Uhr live bei Sat.1) um den Einzug ins Endspiel duellieren. Insbesondere im Fall des Außenseiters aus dem Nahen Osten ist das eine kleine Sensation. „Wir haben 7,8 Millionen Menschen zuhause in Israel, die uns den Rücken stärken“, sagte Trainer Guy Luzon nach dem Viertelfinalerfolg gegen Gastgeber Georgien im Elfmeterschießen. „Wir sind der Traum dieser Menschen, ihnen widmen wir diesen Sieg.“ Mit Tänzen, Gesängen und einem Überfall der Spieler auf die Pressekonferenz wurde dieser Coup bejubelt wie ein Titelgewinn.

Es handelt sich nämlich um den größten europäischen Erfolg einer israelischen U21 und um eine weitere Stufe einer schon länger stattfindenden Entwicklung. Es gibt einen Kreis sehr talentierter Spieler, aus dem der 19 Jahre Oscar Gloukh herausragt, ein Angreifer von RB Salzburg, an dem im vergangenen Winter auch Borussia Dortmund interessiert sein soll. Im Frühjahr besiegte Israel bei der U20-WM in Argentinien im Viertelfinale Brasilien und erreichte den dritten Platz.

Juniorenfußball ist für diese kleine Fußballnation ein entscheidender Fortschrittstreiber, schon 2013 fand mit der damaligen Auflage der U-21-EM erstmals überhaupt ein europäisches Fußballturnier in Israel statt. Und nun ist in der EM-Qualifikationsgruppe der Männer mit Rumänien und der Schweiz sogar die Teilnahme an der großen Europameisterschaft im kommenden Sommer in Deutschland möglich.

Mehr zum Thema 1/

Sollte Israel dort dabei sein, würde viel über Know-how aus Wien gesprochen werden, denn von 2018 bis 2020 arbeiteten die Österreicher Andreas Herzog und Willi Ruttensteiner als Nationaltrainer und Technischer Direktor beim israelischen Verband. „Ich schuf gemeinsam mit Andi Herzog neue Standards. Für das Nationalteam, die Nachwuchsmannschaften, die Talentförderung, die Trainerausbildung“, sagte Ruttensteiner gerade der „Kronen-Zeitung“. Offenbar trägt das jetzt Früchte.