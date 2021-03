Finnbogason über Löw-Rücktritt : „Uns eigentlich egal“

Aktualisiert am

Vor dem WM-Qualifikationsspiel erklärt der seit Jahren in der Bundesliga spielende Isländer Finnbogason, welchen Stellenwert das deutsche Team noch hat. Schmeichelhaft ist seine Analyse nicht.

Deutschland-Experte in Islands Team: Alfred Finnbogason Bild: dpa

Islands Fußball-Nationalspieler Alfred Finnbogason erwartet keinen Löw-Effekt im WM-Qualifikatonsspiel gegen Deutschland an diesem Donnerstag (20.45 Uhr/im F.A.Z.-Liveticker zur WM-Qualifikation und bei RTL) in Duisburg. „Die Qualität der deutschen Mannschaft ist nach wie vor da – unabhängig davon, ob der Trainer aufhört oder nicht“, sagte der für den FC Augsburg spielende Profi im Interview des „Redaktionsnetzwerks Deutschland“. Allerdings fürchtet er das deutsche Team auch nicht: „Wenn man die letzten Ergebnisse sieht, ist es nicht mehr die Maschine, die es vor ein paar Jahren war“, sagte Finnbogason der Augsburger Allgemeinen.

Das sei allerdings „ganz normal“, ergänzte der 32-Jährige. „Jede Mannschaft, die die Spitze erreicht hat, hat eine Phase, in der es schwieriger wird.“ Besonders die fehlende Kontinuität im deutschen Team sei für die Schwächephase verantwortlich: „Es kommen junge Spieler nach, manchmal passt die Harmonie in der Mannschaft dann nicht mehr so. Deutschland sucht momentan ein bisschen seine Identität."

Ein Punkt, in dem der Isländer seine Delegation vorne sieht: „Wir sind eine Mannschaft, die schon sieben, acht Jahre zusammenspielt. Wir sind zwar alle älter geworden, aber auch reifer.“ Aufgrund einer langwierigen Wadenverletzung wird Stürmer Finnbogason selbst das Länderspiel aber verpassen, was ihn sehr ärgert. „Gegen Deutschland wäre es schon was Besonderes gewesen, da ich ja hier spiele.“

Nach dem ersten Länderspiel des Jahres gegen Island sind für die deutsche Mannschaft weitere Qualifikationsbegegnungen in Rumänien und gegen Nordmazedonien angesetzt. Bundestrainer Joachim Löw (61) hat seinen Rücktritt nach der anstehenden Europameisterschaft im Sommer angekündigt.

„Man wird erst im Nachhinein sehen, welche Bedeutung der Entschluss von Löw hat. Wenn Deutschland die drei Partien gewinnt, sagen alle, es war eine große Erleichterung für die Spieler, sie agieren freier. Wenn sie verlieren, wird es negative Auswirkungen haben. Für uns ist es eigentlich egal“, sagte Finnbogason.