Protest gegen das Regime : „Lang leben die iranischen Frauen!“

Aktualisiert am

Fußballspieler aus Iran lassen sich vom Regime nicht den Mund verbieten: Sie kritisieren das fundamentale Unrecht, dem Frauen in ihrer Heimat unterworfen sind. Wie wird die FIFA reagieren?

Still sein und spielen: Das verlangt der iranische Verband. Wo die Sympathien der Spieler liegen, ist unzweifelhaft. Bild: Reuters

Am Sonntagabend brach Sardar Azmoun das Schweigen. Es stimme, die Spieler der iranischen Fußball-Nationalmannschaft seien vergattert, den Volksaufstand und das Sterben auf den Straßen vieler Städte still zu ignorieren. Doch das werde er nicht länger tun: „Ich kann es nicht länger ertragen“, schrieb der Stürmer, der bei Bayer Leverkusen sein Geld verdient, auf Instagram, wo ihm 4,9 Millionen Menschen folgen, sofern sie die Internetsperren des Regimes umgehen können.

Christoph Becker Sportredakteur.



Die größte Strafe sei es, setzte Azmoun fort, wenn er aus dem Nationalteam geworfen werde. „Ein kleiner Preis im Vergleich zu einer einzelnen Strähne des Haars iranischer Frauen. Schande über euch, ihr tötet leichtfertig. Lang leben die iranischen Frauen!“ Azmoun garnierte seinen Post mit drei Mittelfinger-Emojis, deren Adressat eindeutig zu erkennen war: Die Botschaft war verlinkt mit einem Video des Auslandssenders Iran International, in dem der Revolutionsgarden-Stratege Hassan Abbasi in einer Ansprache vor Gefolgsleuten angezweifelt hat, dass sich Fußballer angemessen linientreu zur Islamischen Republik verhalten könnten. Zudem geißelte er deren Gehalt und die Selbstdarstellung ihrer Frauen in sozialen Netzwerken.